LG vient d’annoncer lors de son CES 2021 un projet qui fait le buzz depuis un moment: votre premier mobile roll-up. La société, après avoir présenté officiellement le LG Wing, continue de miser sur des propositions aux formats assez différents.

Dans ce cas, le LG Rollable s’enroule automatiquement, passant d’un format traditionnel à un mobile beaucoup plus large avec un écran plus grand. Ce téléphone, dont seulement quelques secondes ont été montrées en vidéo, dispose d’un système qui permet au panneau de rouler dans l’appareil.

L’un des mobiles les plus différents du moment

À ce jour, le projet le plus marquant de LG a été le Wing, un appareil à double écran en forme de croix qui est déjà officiellement commercialisé. Profitant du cadre CES 2021, LG a montré un petit clip de son LG rollable, un curieux terminal qui roule vers l’intérieur et se déroule pour offrir un panneau plus large.

Le LG Rollable est différent des pliants et autres propositions que nous avons vus: quand il est enroulé, au moins sur le devant, il ressemble à un appareil tout à fait normal

Plus précisément, le terminal a une diagonale d’écran de 6,4 pouces lorsqu’il est roulé et de 7,4 pouces déroulé, comme précédemment. Les bords du panneau sont droits et, pour le moment, pas de nouvelles sur le reste de votre matériel.

Système d’enroulement filtré il y a quelque temps de ce LG Rollable.

Dans la courte vidéo que LG a montrée, nous pouvons voir le panneau OLED flexible s’enrouler. Contrairement à certains pliages, le LG Rollable ressemble à un mobile standard lorsqu’il est enroulé, avec un facteur de forme similaire à celui de tout autre téléphone.

Lorsqu’il est déployé, il ressemble plus à une petite tablette, car le mobile grossit lorsque le panneau est déployé de l’intérieur. Pour le moment, LG n’a pas révélé plus d’informations sur ce téléphone, il n’a pas non plus mis sur la table quand on peut voir sa présentation officielle.

