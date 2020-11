Profitez des jeux les plus exigeants sur cette authentique console portable.

Grâce à l’une des offres de AliExpress vous pouvez acheter le Requin noir 3 pour seulement 305 euros.

Nous parlons de sa version de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

Mais attendez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Cette offre sera disponible prochainement 11 novembre, date à laquelle le Journée mondiale du shopping sur AliExpress.

Ce que tu devrais faire c’est ajoutez le smartphone à votre panier dès aujourd’hui et l’acheter le jour indiqué en appliquant le coupon onzeonce30 ensemble à la coupons de magasin.

Achetez le Black Shark 3 au meilleur prix

Savoir plus: Xiaomi Black Shark 3 Pro, analyse: la meilleure console de jeu Android du marché

le Requin noir 3 arrive avec un design caractéristique et un écran AMOLED 6,67 pouces, avec résolution Full HD + et rafraîchissement à 90 Hz.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 865, une bête qui il bougera sans problème tout ce qui est mis devant lui.

L’appareil chinois a également un triple caméra arrière, une grande batterie de 4 720 mAh Oui Connectivité 5G.

Qualcomm Snapdragon 865 6,67 ″ AMOLED Full HD + écran 90 Hz 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire 3 caméras arrière Batterie de 4720 mAh et prise de charge rapide de 65 W 3,5 mm, 5G Savoir plus: L’un des plus grands rivaux de Xiaomi coûte moins de 140 euros