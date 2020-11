La version TOP du POCO X3 plonge à des niveaux historiquement bas.

Si vous pensez à donner un mobile et tu ne sais pas lequel, ça POCO X3 pour 184 € Cela clarifiera vos idées d’un seul coup. Il représente une baisse par rapport à son prix officiel (PPC 269 €) de plus de 80 € grâce à AliExpress Plaza Black Friday Week.

Acheter sur AliExpress: POCO X3 6 + 128 Go

L’un des smartphones le plus acclamé et vendu depuis son lancement. Il s’est vendu quelques heures après sa mise en vente, et ce n’est pas étonnant. Nous sommes face à un mobile très complet, à commencer par son immense écran de 6,67 pouces avec résolution Full HD + et 120 Hz, sa batterie de 5160 mAh avec une charge rapide à 33W, son puissant processeur Snapdragon 732G dédié au gaming, une quadruple caméra arrière (avec une forme spectaculaire) de 64, 13, 2 et 2 mégapixels signée Sony, NFC, Jack 3,5 mm et 6 Go de RAM de base.

Cette unité à prix réduit peut être la vôtre pour seulement 184 € avec le coupon POCOX3BF35 (35 € de réduction). Opportunité unique et inégalée.

Utilisez le coupon POCOX3BF35 pour obtenir le prix final marqué.

