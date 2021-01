Ce smartphone, que nous avons recommandé d’innombrables fois, est le best-seller d’Amazon.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Il PETIT X3 C’est le smartphone le plus vendu d’Amazon Espagne et son prix ne cesse de baisser. On peut trouver sa version la plus puissante, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage pour seulement 229 euros. En passant, vous apprécierez cela et bien d’autres bons prix dans le Section des offres Amazon.

C’est un appareil que nous avons recommandé à de nombreuses reprises, un terminal qui offre un très bon cahier des charges à un prix raisonnable. Parmi eux, un panneau avec rafraîchissement à 120 Hz et l’un des processeurs “G” de Qualcomm. Nous vous disons toutes ses caractéristiques.

Savoir plus: POCO X3

Tout ce que vous gagnez avec le POCO X3

POCO X3 NFC, analyse: on ne peut pas dire non pour 200 euros

L’appareil chinois arrive avec un panneau IPS de 6,67 pouces, une résolution Full HD + et un rafraîchissement de 120 Hz. L’écran occupe pratiquement toute la façade, on retrouve donc une carrosserie très maniable malgré sa grande taille. Il intègre un arrière frappant qui peut être trouvé en noir et bleu.

Sous son châssis, le Qualcomm Snapdragon 732G, un processeur assez solvable avec lequel vous n’aurez aucun problème. Rien ne vous empêchera de profiter de jeux et d’applications lourds, il se comporte plutôt bien. Vous le trouverez avec des versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM.

Qualcomm Snapdragon 732G 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,67 ″, Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière 5160 mAh batterie avec charge rapide à 33 W jack 3,5 mm, USB-C, NFC

Le terminal POCO abrite 4 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 64 mégapixels, une grand angle 13 mégapixels, un capteur macro 2 mégapixels et un appareil photo 2 mégapixels pour mode portrait. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo de 20 mégapixels.

Ce POCO X3 dispose également d’une batterie de 5 160 mAh et une charge rapide puissante de 33 W. Vous arriverez à la fin de la journée sans difficulté, et si vous avez besoin d’un coup de pouce supplémentaire, vous pourrez récupérer rapidement de l’énergie. Le terminal chinois intègre également un prise casque, radio FM et connectivité NFC.

Compte tenu de toutes ses caractéristiques, il n’est pas surprenant que le POCO X3 soit le best-seller. Pour un peu plus de 200 euros, très peu peuvent offrir ce que l’appareil chinois.

Savoir plus: POCO X3Jusqu’à 3 jours d’autonomie: le Motorola Moto G8 Power plonge son prix