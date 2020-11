Lei Jun, fondateur et PDG de Xiaomi, a surpris les habitants et les étrangers en parlant sur leurs réseaux sociaux de ce que serait leur smartphone parfait … Xiaomi en construira-t-il un comme celui-ci?

Ça ne fait aucun doute que pour les jeunes entreprises comme Xiaomi ou OnePlus la gestion du battage médiatique a été beaucoup plus qu’important dans sa croissance, mais c’est aussi cela, Lei Jun et Carl Pei utilisent souvent leurs réseaux sociaux pour communiquer avec une communauté d’utilisateurs toujours à l’aise dans cette relation qui profite à tous.

En fait, le PDG de Xiaomi est un habitué de Weibo, où il a été ces derniers jours discuter avec les fans des fonctionnalités de votre smartphone idéal, laissant entendre que Xiaomi pourrait présenter au cours de ce second semestre des mobiles hautes performances avec certaines de ces spécifications qui sont essentielles pour Lei Jun.

L’autorité Android nous en a parlé, publiant également une capture d’écran de la conversation, où Le PDG et fondateur de Xiaomi a parlé de deux haut-parleurs entre autres aspects, tels que Prise audio 3,5 mm, NFC, zoom 30x ou une batterie +4 500 mAh avec charge rapide sans fil.

Le PDG et fondateur de Xiaomi, Lei Jun, a discuté sur le réseau social populaire Weibo des spécifications que son mobile parfait aurait avec ses fans, laissant entendre qu’il y aura sûrement un smartphone haute performance de Xiaomi pour le deuxième semestre qui pourrait intégrer ces fonctions

C’est le smartphone idéal pour le fondateur de Xiaomi

Évidemment, nous ne devons pas sortir de son contexte ce qui a été une conversation avec les utilisateurs et les fans de Xiaomi sur un réseau social, mais nous le savons déjà plusieurs fois Ces fabricants ont utilisé Weibo comme plate-forme idéale pour lancer un ballon sonde et capturer les commentaires de la communauté. lors de la conception de vos prochains terminaux.

Aussi, vraiment Il serait étrange que le PDG de Xiaomi parle de ces spécifications sur son mobile idéal , puis le fabricant qui nous ordonne de convoquer présenter un produit phare sans ces caractéristiques, qui en fin de compte sont tout cela:

Deux haut-parleurs stéréo Moteur de vibration linéaire pour une réponse haptique Affichage à taux de rafraîchissement élevé Prise audio 3,5 mm Port IR NFC pour télécommande Zoom 30x ou plus Capteur optique avant et arrière pour un contrôle sensible de la luminosité Capacité de la batterie de 4500 mAh ou plus Chargement sans fil Refroidissement de la caméra vapeur

Il ne faut pas oublier que les développeurs xda se sont déjà inscrits il y a quelques semaines à Nouveaux smartphones Xaiomi avec charge rapide de 120 W et chipsets les plus performants de Qualcomm, ajoutant des rumeurs ultérieures sur certains appareils avec du matériel MediaTek pour la gamme Redmi.

Pas en vain, dans la feuille de route qui a été divulguée il y a quelques semaines plus de 15 appareils Xiaomi ont été mentionnés qui arriveraient avant la fin de 2020, et apparemment certains d’entre eux Ils auront des spécifications comme celles que Lei Jun a commentées sur Weibo bien sûr, en tant que port IR qui, sur les marchés asiatiques, est toujours un must pour les smartphones.

A vous maintenant de nous dire quelles seraient les caractéristiques de votre mobile idéal? Êtes-vous d’accord avec Lei Jun? Dans mon cas par exemple, Je préfère plus de batterie que plus de zoom sur l’appareil photo principal, et certainement un affichage de taux de rafraîchissement élevé et audio de haute qualité ils sont basiques pour moi.

