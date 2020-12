Il ne faut pas remercier Samsung mais plutôt la communauté Android, mais en tout cas c’est une bonne nouvelle surprenante pour ceux qui possèdent un Galaxy SII.

J’ai dit il y a quelques mois que les utilisateurs d’Android ne sont plus intéressés par root, et pourtant se tourner parfois vers la communauté Android est le seul moyen de garder un smartphone en vie Il a maintenant épuisé sa période de support de mise à jour Android officielle.

Et oui, mes amis, la fragmentation est toujours un gros problème, presque endémique sur toute la plate-forme mobile de Google, et bien que le géant de Mountain View n’offre plus de détails spécifiques sur la distribution des versions d’Android comme auparavant, la vérité est que la plupart des gammes les plus basiques restent ancrées dans sa version de sortie.

Ce n’était pas le cas du Samsung Galaxy S II, un produit phare sud-coréen en 2011 né avec Android 2.3.4 Gingerbread, mais c’était Support officiel interrompu avec Android 4.1.2 Jelly Bean quelques années plus tard, restant entre les mains de une communauté Android qui ne vous a pas encore quittée comme ils nous l’ont dit de GizmoChina.

Neuf ans plus tard, le Galaxy S II reçoit Android 11 grâce à LineageOS

La nouveauté a sauté comme d’habitude dans les forums xda-développeurs, où un développeur a annoncé le portage de la dernière version de Lineage OS 18.1 sur le Samsung Galaxy S II, avec toute sa fiche technique 2011 et sans besoin de modifications matérielles.

Comme il est évident, ne vous attendez pas à ce que ce soit une mise à jour officielle par Samsung parce que ce n’est pas, mais plutôt un clin d’œil personnel des développeurs à l’un des smartphones les plus populaires de la famille Galaxy S, ainsi que de toute l’histoire sur la plateforme Android.

De plus, des membres de l’équipe dirigée par des utilisateurs bien connus tels que rINanDO ou ChronoMonochrome chez xda-developer, ont confirmé que son port LineageOS 18.1 est fonctionnel et compatible avec IsoRec, vous pouvez donc mettre à jour directement n’importe quel Galaxy S II en utilisant le processus habituel avec l’outil Odin.

Certains développeurs font un clin d’œil à l’un des smartphones les plus appréciés de l’histoire d’Android, le Galaxy S II, qui reçoit sûrement Android 11 avant de nombreux mobiles de dernière génération… Bien qu’officiellement et avec quelques problèmes de jeunesse (ou vieillesse)!

N’importe quel Galaxy S II, ou plutôt presque n’importe quel, car en effet la ROM publiée ne peut être installé que sur les modèles Samsung GT-I9100, et a aussi quelques problèmes des jeunes qui promettent d’être résolus dans les futures mises à jour: le GPS, la radio FM ou le partage d’écran, par exemple, ne fonctionnent pas encore.

Le processus d’installation est standard via Odin en suivant les étapes indiquées dans xda-developer, donc si vous gardez un Galaxy S II dans le tiroir, il est fort probable que grâce à lui vous puissiez essayez Android 11 avant qu’avec vos mobiles de dernière génération. Ils nous avertissent, détail à mentionner, que les utilisateurs devront repartitionner et donc effacer les données de la mémoire interne pour installer la ROM.

Si l’un de vous J’ai raté ‘rooter’ et jouer avec un smartphone, La vérité est que vous avez ici une occasion imbattable de tester à nouveau vos compétences.

En ce qui concerne la fragmentation, au moins nous savons que Google connaît le problème et travaille à le réduire depuis des années avec des projets tels que Treble, et maintenant aussi à travers des accords comme celui récemment annoncé entre Qualcomm et le géant de la recherche lui-même, qui promettait d’apporter mises à jour des pilotes pour la plupart des chipsets Qualcomm jusqu’à 3 et 4 ans depuis son lancement … Et s’ils ne sont pas conformes, nous aurons toujours la _scene Android, bien sûr! _

