Combinaison mobile Gundam C’est un de ces animes si vieux et bien connus, qu’il est presque inutile d’avoir à le présenter ou à dire de quoi il s’agit, et la figure de cela Mèche blanche, rouge et bleu est presque aussi reconnaissable que celle de Goku. L’histoire pour ceux qui ne la connaissent pas, se déroule dans un univers fictif, qui semble être chronologiquement l’avenir de la race humaine.

C’est ici que nous rencontrons les deux parties engagées dans une guerre, Principauté Zeon contre fédération foncière. Cet anime a été créé en 1979 et dirigé par, Yoshiyuki tomino, a été le pionnier du genre Mecha et grâce à ses multiples modèles, jouets, modèles, etc. Il est reconnu dans le monde entier.

Mais maintenant, un nouveau chapitre est ajouté à sa longue et glorieuse histoire, comme la version originale de 1979 est venu à Crunchyroll pour que tous les amateurs d’anime, nouveaux et anciens, puissent en profiter avec tous les avantages du site de streaming.

La version originale ne comporte qu’une seule saison de 42 épisodes, donc cela peut facilement être un marathon de week-end pour ceux qui n’ont pas le temps.

