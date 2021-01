Après avoir été officiellement annulée le 17 février 2020, l’agence . prévoit que le MWC se tiendra en personne, comme l’a déclaré le Ministre des affaires et de la connaissance de la Generalitat, Ramón Tremosa.

Le Mobile World Congress se tiendra “oui ou oui” selon Tremosa, redoublant d’efforts avec des tests diagnostiques et réduisant le nombre de participants au salon. Le ministre, dans une interview à ., a assuré que “nous devons commencer”, insistant pour qu’il fasse le nécessaire pour que le MWC reprenne son activité.

La Generalitat veut réaliser Mobile

Le ministre de l’Entreprise et de la Connaissance de la Generalitat, Ramón Tremosa, a assuré dans une interview à l’. que le Mobile World Congress se tiendrait “oui ou oui” cette année 2021. La GSMA, organisatrice du salon, annulé en février 2020 en raison de la pandémie, reportant cette édition à la mi-2021. Selon l’agence, Il se tiendra en personne du 28 juin au 1er juillet.

Selon La Información, Tremosa est convaincu que l’avancement du plan de vaccination contre Covid et l’accès à des tests diagnostiques massifs (PCR et tests antigéniques) permettront de tenir le CMM en personne en 2021. De même, le ministre espère que le temps jouera contre le virus, lorsqu’ils se tiennent entre juin et juillet.

«Si nous devons faire trois RAP, nous les ferons; si nous devons être à deux mètres, nous le serons; si nous devons porter un masque, nous le porterons, mais il faut commencer“. Ramón Tremosa

Le ministre insiste sur le fait que «tous les contrôles nécessaires seront effectués» et que les entreprises et les participants «en ont assez de l’écran», assurant «qu’il y a beaucoup de choses qui se résolvent en personne». Il est clair que le but de la société est retour à la présence avec le Mobile World Congress 2021, redoublant d’efforts en termes de mesures de sécurité.

Tenant compte de la sécurité et de la santé de l’environnement à Barcelone et dans le pays hôte, la GSMA a annulé le MWC Barcelona 2020 car les préoccupations mondiales concernant l’épidémie de coronavirus, les problèmes de voyage et d’autres circonstances rendent impossible pour la GSMA de tenir le un événement. La GSMA et certaines parties de la ville hôte continueront de travailler à l’unisson et de se soutenir mutuellement pour le MWC Barcelona 2021 et les éditions futures.

En février, le MWC a été annulé par la GSMA, qui dans le même temps a avancé prévoit de célébrer en 2021, aussi longtemps que les circonstances le permettent. Selon Tremosa dans son entretien avec ., Mobile se tiendra «oui ou oui», une décision qui intervient à l’un des pics du virus et avec un taux de vaccination encore loin d’offrir une immunité de groupe.

Reste à voir si l’évolution de la pandémie permet ou non la tenue du salon, qui met environ 500 millions d’euros en jeu pour Barcelone, en plus d’être l’un des événements face à face les plus importants du secteur technologique.

