La concurrence (et la concurrence) dans le secteur de la téléphonie mobile est féroce, intense et haletante. Les marques et les fabricants se «battent» pour voir qui met la technologie la meilleure et la plus récente avant les autres du marché. Et dans la section sur la charge rapide, l’objectif est de faire de la technologie “ sans fil ” avec des bases de charge sans fil – c’est-à-dire de recharger un mobile sans utiliser de câbles, en le laissant simplement sur une base – pour être aussi rapide que le système de chargeur classique avec des câbles. Et Xiaomi semble avoir déjà réussi.

Chargement sans fil Xiaomi 80W Mi

La très populaire société chinoise Occidente a dévoilé aujourd’hui sa dernière innovation dans le domaine de la recharge rapide de nouvelle génération: une technologie de charge sans fil de 80 W pionnière ce qui représente une avancée significative par rapport à la technologie de charge sans fil 30 W introduite par l’entreprise en 2019. Technologie de charge sans fil 80W Mi est capable d’atteindre le charger une batterie de 4000 mAh:

– Au 10% en 1 minute

– Au 50% en 8 minutes

– Au 100% en seulement 19 minutes

En termes comparatifs, la même technologie 30W introduite en 2019 est capable de charger une batterie similaire à 50% en environ 25 minutes et à 100% en 69 minutes, comme on le voit largement dépassé.

3 avances en 12 mois

Cherchant toujours cet objectif d’être le premier, Xiaomi n’a pas perdu de temps cette pandémie 2020, présentant jusqu’à trois avances de poids dans ce champ. En mars 2020, Xiaomi a introduit la charge sans fil 40W; peu de temps après, en août, il a battu son record avec la première technologie de charge sans fil 50W. Et maintenant, il a été dépassé par la technologie de charge sans fil 80W Mi.

Quand sera-t-il implémenté dans les mobiles? Pour le moment, Xiaomi ne dit rien d’autre, mais la technologie sans fil 50W d’il y a à peine 3 mois est déjà dans des terminaux tels que le Xiaomi Mi 10 Ultra, présenté le même août.