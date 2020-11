Chez Samsung, ils ont mis les batteries en termes de mises à jour. La bêta se réchauffe déjà avec One UI 3.0 et il y a quelques jours, nous avons vu comment c’était au tour du Galaxy M31 de recevoir One UI 2.5 ainsi que le Gaalaxy M21. Et c’est maintenant le moment choisi par Samsung pour apporter la couche de personnalisation One UI 2.5 aux Galaxy M31.

Un modèle lancé en juillet qui a fait ses débuts avec One UI 2.1 qui venait remplacer le succès Samsung Galaxy M31 et rivaliser sur le front du mobile à petit budget. Un modèle dans lequel se distingue une grande batterie de 6000 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 25 W et de performances ajustées.

Ce que nous trouverons

Un téléphone axé sur la concurrence dans le milieu de gamme des téléphones, ceux dont le prix est compris entre 200 et 300 euros qui commence maintenant à recevoir la mise à jour vers One UI 2.5. Une mise à jour fournie avec le numéro de build M317FXXU2BTK1 et un poids 748 Mo.

Le déploiement a commencé en Inde, ce que nous avons déjà vu dans d’autres modèles de la marque et il faut s’attendre à ce qu’il se propage progressivement sur le reste des marchés. À côté de patch de sécurité de novembre, il y a aussi une série de changements et d’améliorations que nous examinons maintenant.

Avec l’arrivée de One UI 2.5 sur les Galaxy M31, Samsung amène Alt Z Life à un autre modèle de milieu de gamme. Alt Z Life est un outil conçu pour favoriser la confidentialité de ses utilisateurs. Un système qui vous permet de basculer entre le mode normal et le mode privé en appuyant simplement deux fois sur le bouton d’alimentation du téléphone.

Le mode privé offre un espace protégé, une sorte de dossier pour stocker les applications et le contenu que nous voulons protéger. Une fois Alt Z Life activé, nous pouvons basculer entre les deux modes à tout moment.

De la même manière, des améliorations des performances de la caméra arrivent grâce à la prise en charge du mode Pro, des emoji AR, du doodle AR, de Smartscan et de l’optimiseur de scène. De même, de nouveaux Bitmoji sont ajoutés pour montrer sur l’écran permanent (AOD), les messages d’urgence que nous avons déjà vus dans d’autres modèles et qui permettent de partager l’emplacement toutes les 30 minutes pendant 24 heures et un clavier qui prend désormais en charge l’utilisation horizontale.

La mise à jour peut encore prendre quelques semaines pour atteindre différents pays dans lesquels Samsung vend ce modèle. N’oubliez pas que si vous possédez un Galaxy M31, vous pouvez vérifier si la mise à jour est disponible en consultant le “Réglages” et dans la section “Mise à jour logicielle”.

