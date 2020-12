Le créateur qui l’a ajouté a avoué sur Twitter, bien qu’il admette que cela ne doit pas nécessairement être canon.

C’est drôle qu’ils continuent d’apparaître clins d’œil et jeux-questionnaire qui sont sur le marché depuis longtemps. C’est ce qui se passe avec The Last of Us, dont nous découvrons maintenant qu’il cachait un œuf de Pâques dans sa section multijoueur en référence à Uncharted, une autre des sagas créées par Naughty Dog.

Vous l’avez peut-être suspecté mais c’est à ce moment-là Rodney Reece, un ancien programmeur de studio californien qui travaille maintenant chez Respawn Entertainment, a avoué. Comme le raconte la création sur Twitter, les restes d’un avion à hélice apparaissent sur la carte “Plage” du multijoueur de The Last of Us. C’est celui de Souiller dans Uncharted, confirmant ainsi l’hommage entre les deux aventures de Naughty Dog.

Reece lui-même indique que Ce n’est pas un canon ni ne doit l’être, et qu’il a juste pris le modèle de l’avion d’Uncharted 1, l’a déchiré et l’a mis sur la carte. Donc, les théories sur la question de savoir si The Last of Us et Uncharted appartiennent au même univers et ces types de théories ne sont pas nécessaires. On dirait qu’il l’a fait juste pour le plaisir.

Une curiosité qui arrive 7 ans après la sortie de The Last of Us et, curieusement, attendre que Naughty Dog annonce quelque chose sur la section multijoueur promise de The Last of Us: Part II. Justement, le jeu est nominé pour le prix GOTY aux Game Awards.

En savoir plus: The Last of Us, Multijoueur et Uncharted.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');