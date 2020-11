Le mode nuit de l’application Facebook est déjà testé par des milliers d’utilisateurs.

Nous passons de plus en plus de temps devant les écrans et nos yeux pleurent pour respirer. De nombreuses applications et sites Web ont déjà pris des mesures dans ce sens, ajoutant un mode sombre beaucoup moins agressif pour nos yeux Et cela rend les longues heures devant l’ordinateur plus supportables.

Étonnamment, Facebook ne faisait pas partie de ces sites cela nous a donné la possibilité de mettre un mode sombre, mais c’est fini.

Le géant américain des médias sociaux fait enfin test utilisateur aléatoire sur un mode sombre hypothétique dans votre application pour les appareils mobiles, à la fois IOS et Android.

Mode sombre sur Facebook pour mobile

Cette fonctionnalité a mis plus de temps à atteindre l’application mobile Facebook. Depuis mars dernier, il est activé dans la version de bureau et dans Facebook Messenger depuis 2019.

Pourtant, mieux vaut tard que jamais.

Si vous êtes l’un des utilisateurs avec la version d’essai activée ou que vous ne pourrez pas l’enregistrer dans le section outils et confidentialité de l’application.

Il peut être activé ou désactivé indéfiniment, ou laissé programmé automatiquement en fonction de la configuration de votre mobile. Pour ce faire, vous devez avoir le mode nuit automatique pré-configuré sur votre smartphone.

Jane Manchun Elle nous a montré l’apparence du mode nuit de Facebook dans une vidéo qu’elle a elle-même partagée sur Twitter.

Facebook teste publiquement le mode sombre! 🌙 Vous l’avez posé, j’ai bavardé avec @alexvoica de Facebook à ce sujet et voici une vidéo réalisée en collaboration avec Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 30 octobre 2020

Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas encore cette option. Le fait qu’il soit testé à grande échelle nous indique qu’il sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs du réseau social Zuckerberg.

