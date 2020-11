Ce mardi 10 novembre ne sera pas un autre événement pour Apple. Bien que le calendrier de l’entreprise soit marqué chaque année par des présentations et des réunions presque obligatoires pour la société technologique de Cupertino, toujours dans le cadre du salon, la liturgie que Tim Cook officiera aujourd’hui aura un look très spécial.

Ce jour a été choisi par la firme californienne pour présenter son premiers Mac avec un processeur propriétaire donner vie aux machines. C’est Apple Silicon, la réponse signée par la marque pour supplanter les puces Intel, qu’elle utilise dans ses ordinateurs depuis quelques années. Un saut qui suppose, sous tous ses aspects, un changement beaucoup plus profond que la simple transplantation d’un composant par un autre.

Mac: une histoire marquée par des sauts

Celle des Mac d’Apple est une histoire qui a été marquée non seulement par des avancées en termes de conception ou de logiciel, qui ont contribué à élever à la fois les terminaux de bureau et les ordinateurs portables de la marque, devenant ainsi un icône des ordinateurs personnels. C’est aussi un récit où les puces ont joué un rôle capital dans la progression.

Bien que les processeurs fabriqués par Motorola ou les PowerPC bien connus ne soient même plus une ombre dans le domaine du maquero, les deux étaient d’une importance énorme pour marquer l’époque d’une industrie en pleine croissance. Cependant, le plus retenu en 2020 est l’abandon de ce dernier, précisément au profit d’Intel.

La puce américaine est le fournisseur officiel de processeurs pour ordinateurs Apple depuis 2006, lorsque le saut susmentionné a eu lieu lors d’un événement et où la célèbre phrase “Encore une chose …” (que la société utilise avec un compte-gouttes, uniquement en ses occasions les plus spéciales) avait du sens, encore une fois, pour présenter le MacBook Pro original.

Depuis, Mac et Intel sont allés de pair dans une symbiose qui n’a pas été épargnée, oui, de certains moments convulsifs. Une tension devenue plus évidente ces dernières années, conduisant, comme l’une de ses conséquences, à l’action d’Apple.

Un adieu attendu à Intel

L’histoire de l’informatique en général; et les ordinateurs personnels, en particulier, ont toujours été marqués par la miniaturisation et la puissance. Deux facteurs qui ont été présents à chaque nouvelle génération et qui ont été un point critique pour avancer dans le développement.

De nouvelles puces propriétaires permettront à Apple de créer des processeurs personnalisés pour ses ordinateurs

À cet égard, Intel a rencontré récemment des problèmes. La production de son nouveau lot de processeurs a été constamment retardée ces dernières années, en raison du incapacité de l’entreprise à être en mesure de consolider la nouvelle technologie dans ses processus de fabrication. Ainsi, les itérations ralentissent, au détriment des entreprises qui, comme Apple, en font usage.

Avoir un processeur puissant et au niveau des besoins des temps nouveaux, il va sans dire, est essentiel pour continuer à améliorer les machines qui les intègrent. Pour Apple, être contraint par la capacité d’Intel à renforcer ses processeurs de fabrication a été, comme on le sait à plusieurs reprises, un casse-tête et une source de colère.

C’est l’un des déclencheurs pour lesquels, au final, Apple aurait décidé de se lancer totalement dans la fabrication des puces, et que tout est resté chez lui. Un manuel “je le cuisine, je le mange”, qui mettra fin à la dépendance à Intel lors de l’équipement du noyau Mac.

Le début de quelque chose de nouveau

Bien qu’il soit clair que les conséquences dérivées des problèmes qu’Intel a posés ces dernières années ont été une incitation notable pour Apple lorsqu’il s’agit de franchir le pas final – accélérer les plans pour même le rendre possible – ce n’est pas la seule raison parce que la firme dirigée par Tim Cook est désireuse de rendre cette décision efficace.

Apple a toujours été très enclin à dépendent le moins possible de tiers. Avoir un contrôle maximal sur ses produits est non seulement la clé de la stratégie de l’entreprise pour offrir une expérience complète et personnalisée au plus haut niveau, mais aussi pour la rendre plus compétitive que celle de ses concurrents.

Alors les choses, le pouvoir concevoir et construire des processeurs vraiment personnalisés pour votre équipementEn évitant l’utilisation d’autres génériques, il donne à Apple la liberté de créer les configurations dont il a besoin. Un domaine qui, ajouté à votre contrôle sur le logiciel, sera d’une énorme aide lors du débogage des processus.

Apple Silicon: corps et machine

Bien que l’on ne sache pas exactement quel sera le premier Mac à intégrer un processeur Apple Silicon à l’intérieur, les premières informations indiquent qu’il s’agirait du MacBook Pro et du MacBook Air, les ordinateurs portables par excellence. Cependant, toute la gamme ferait le saut dans un proche avenir.

Pour l’instant, certains développeurs sélectionnés ont déjà pu accéder à un matériel de prêt qui est, de facto, le premier Mac doté d’un processeur Apple. Il s’agit d’un Mac mini modifié avec un processeur A12Z Bionic, également retouché pour convenir à ce terminal. S’il est interdit aux personnes qui l’ont reçu de parler de leurs performances, certaines fuites de données font rêver des machines dont le niveau d’optimisation «effacerait» les configurations actuelles avec Intel.

L’iMac est un autre des grands acteurs que vous vous attendez à voir, y compris l’un des processeurs propriétaires d’Apple le plus tôt possible. Il le ferait également avec une refonte tant attendue dans laquelle les cadres qui tapissent l’écran disparaîtraient pour donner naissance à un produit conforme aux tendances actuelles.

Le moment du Mac

L’introduction des Mac avec Apple Silicon interviendra à un moment inhabituel. Parmi les conséquences dérivées de la pandémie de coronavirus se trouve la augmentation des ventes des ordinateurs de la firme californienne, qui au dernier trimestre (mois de juillet, août et septembre), a battu son record historique de revenus dans cette division.

Un jalon qui ne semble pas tellement si l’on prend en compte l’augmentation du télétravail, mais c’est sans aucun doute du point de vue général. Après une poussée notable de la société vers l’iPad Pro et la professionnalisation d’iOS avec sa transmutation vers iPadOS, l’augmentation des ventes de la gamme Mac juste avant le lancement de ses processeurs propriétaires pour ordinateurs donne à la technologie un doux moment qui cela aurait été impensable dans d’autres circonstances.

! function () {“use strict”; window.addEventListener (“message”, (function (a) {if (void 0! == a.data[“datawrapper-height”]) pour (var et dans a.data[“datawrapper-height”]) {var t = document.getElementById (“datawrapper-chart -” + e) ​​|| document.querySelector (“iframe[src*='”+e+”‘]”); t && (t.style.height = a.data[“datawrapper-height”][e]+ “px”)}}))} ();

Vous vous demandez peut-être quel impact les nouveaux processeurs auront sur la gamme Mac en termes de ventes. Seront-ils une incitation à les renforcer et à attirer un nouveau public ou seront-ils limités à être un élément de discorde sur lequel soutenir l’avenir de la division la plus respectée de l’entreprise? Cela représentera-t-il un pas de géant dans la compréhension des ordinateurs et macOS de la marque ou, au contraire, les changements auront-ils lieu à un niveau moins perceptible pour les utilisateurs?

Quoi qu’il en soit, s’il y a une chose claire, c’est qu’aujourd’hui n’est pas n’importe quel jour. Des moments comme celui-ci se produisent plusieurs fois toutes les années, et ils le savent mieux que quiconque à Cupertino. L’événement ce mardi, relayé depuis Apple Park, est promis comme celui qui restera, à plusieurs niveaux, dans l’histoire de la marque de pomme mordue.

L’article Le monde du Mac va changer aujourd’hui pour toujours dans un événement historique pour Apple a été publié dans Hypertext.