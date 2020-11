NEO: Le monde se termine avec votre arrivée à l’été 2021

Le compte à rebours sur la page de The World Ends with You a pris fin aujourd’hui et pas seulement pour présenter une nouvelle bande-annonce de l’anime basé sur le jeu Nintendo DS. Square Enix annoncé aujourd’hui NEO: Le monde se termine avec vous, la suite du jeu de rôle d’action bien connu. Il sortira sur PlayStation 4 et Nintendo Switch dans été 2021.

NEO: The World Ends with You emmènera les joueurs dans les rues de Shibuya encore une fois, où ils participeront au Jeu des Faucheurs, un concours de survie pour survivre. Le protagoniste du titre sera Je me rends, qui explorera le cœur de Tokyo pour percer les secrets du sinistre Game auquel il a été contraint de participer.

Après de nombreuses années à avouer le désir de faire une suite, le premier trailer de NEO: The World Ends with You a reflété la direction visuelle moderne, le Environnements 3D et les combats qui engloberont le jeu en plus du bande-son accrocheuse qui souligne son style artistique attrayant.

▪ Date de sortie: 10/12/2018