Le montant d'argent que Genshin Impact a gagné sur les téléphones mobiles jusqu'à présent révélé

Genshin Impact est devenu l’un des jeux les plus populaires sur les plates-formes mobiles et a été récompensé comme le meilleur jeu Android et iOS de 2020 à plusieurs reprises, mais étant un jeu F2P dans lequel vous n’avez pas à payer pour jouer, le la question est,combien d’argent vous avez généré jusqu’à présent sur les mobiles? Le RPG de MiHoyo aurait rapporté des centaines de millions de dollars en quelques mois à peine depuis sa sortie.

Selon une étude Sensor Tower, on estime que Genshin Impact a généré près de 393 millions de dollars uniquement sur les plates-formes mobiles, car il a été impossible d’obtenir des données sur sa version PC et PS4. Cela se traduit par une moyenne de 6 millions de dollars par jour entre Android et iOS, ce qui le positionne au-dessus de PUBG Mobile et Pokémon GO en termes de revenus.

Classement des jeux avec les revenus les plus élevés sur mobile

On estime que la plupart de ces revenus proviennent d’un très petit pourcentage du total des joueurs, les joueurs dits hardcore ou “baleines” qui sont accro au jeu. progrès de style gacha. Ces types de jeux, popularisés au Japon, sont basés sur un “Mécanique des machines à sous” qui vous récompense avec un butin aléatoire dans lequel vous pouvez obtenir de nouveaux personnages en échange d’argent réel pour chaque tour.

▪ Date de sortie: 28/09/2020