Après quelques fuites, le Moto E7 Plus a vu le jour en septembre, mis en vente en Espagne pour 140 euros quelques jours plus tard. Là où il y a plus, il existe généralement un modèle standard, et maintenant ils ont commencé à filtrer certaines de ses caractéristiques et son apparence.

Les informations proviennent de Twitter, où un leaker a partagé ce qui semble être des photos officielles du Moto E7, ainsi que certaines de ses éventuelles spécifications techniques telles que le Batterie de 4000 mAh ou double caméra 48 + 2 mégapixels.

Ce serait le Moto E7

Existant le Moto E7 Plus, il fallait s’attendre à ce que cette année, nous aurions également un Moto E7 sans nom de famille, comme l’année dernière. Nous avons maintenant les premières images de à quoi ressemblerait le Moto E7, et la vérité est qu’il y a peu de surprises si nous le comparons avec le modèle Plus.

Dans les images, nous pouvons voir un Moto E7 qui est pratiquement identique au Moto E7 Plus, si ce n’était pour changer la position du flash sur le module de caméra arrière, étant dans le coin inférieur droit, au lieu d’en haut. Pour le reste, on peut apprécier l’encoche en forme de goutte, le lecteur d’empreintes digitales à l’arrière et la minijack. Le leaker a partagé les photos du modèle en deux couleurs: gris et bleu.

Accompagnant les images, certaines spécifications techniques possibles de ce modèle sont incluses. Écran HD + 6,5 pouces, double caméra 48 + 2 mégapixels, caméra frontale 5 mégapixels, Android 10 et un Batterie de 4000 mAh.

Le reste des spécifications reste un mystère, bien que considérant que les photos divulguées semblent officielles, il est possible que sa présentation soit juste au coin de la rue. Les spécifications elles-mêmes sont assez similaires à celles du Moto E7 Plus, la principale différence étant avoir une batterie inférieure, c’est 5 000 mAh dans le modèle Plus.

