Les données téléchargées sur Google révèlent certains aspects clés du nouveau terminal Motorola.

Écrit par María Veiga chez Motorola

En 2020, le chiffre de Motorola en tant que marque de fabricant de mobiles a considérablement augmenté. L’entreprise nord-américaine a cessé d’être dans le plus absolu hors de propos gagner des adeptes petit à petit et faire comme ça replacer son nom parmi les options envisagées par les consommateurs lors de l’achat d’un smartphone.

Dans ce sens, Motorola nous réserve pour l’année prochaine plusieurs surprises sous forme de terminaux et celui qui semble arriver en premier sera le Motorola G Play 2021. En fait, le mobile apparaît déjà dans la console Google Play.

Savoir plus: Tous les téléphones Motorola que nous verrons en 2021 (que nous connaissons)

Spécifications du Moto G Play 2021

Comme le nouveau téléphone Motorola a déjà été répertorié dans la console Google, il est désormais possible de le savoir en détail quel type de mobile allons-nous y trouver.

Par exemple, dans les premières fuites de cet appareil, il était douteux entre les processeurs Snapdragon 460 ou Snapdragon 662 de Qualcomm et maintenant on peut être assuré que ce sera le premier d’entre eux, le Snapdragon 460.

En plus du moteur, il est également certain que le Moto G Play 2021 équipera 3 Go de RAM, aura un écran HD + (720 x 1600) et le système d’exploitation Android 10 base malgré le fait qu’Android 11 soit déjà à pleine capacité. Certaines sources suggèrent que cette information peut être une norme et qu’en réalité, la version finale oui, il est livré en standard avec Android 11. Dans tous les cas, il faudra attendre le lancement officiel pour le savoir.

En plus de la partie technique, un rendu du premier smartphone Motorola qui sortira en 2021 a également été téléchargé sur la console Google, donc son apparence physique n’est pas non plus un mystère. Ainsi, on voit un terminal avec une apparence classique de l’entreprise, avec des lunettes un peu épaisses, notamment la partie inférieure, et un encoche centrale pour loger la caméra selfie.