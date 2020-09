Il Moto G9 Plus il est déjà en vente en Espagne. Il n’a pas fallu longtemps pour que le nouveau produit phare de milieu de gamme de Motorola atteigne le marché international, après avoir été annoncé il y a quelques semaines. Bien sûr, son prix final n’est ni aussi élevé ni aussi bas que les fuites et les conversions qui ont été faites le suggèrent.

Comme nous l’avions prévu à l’époque, Motorola a été conservateur avec ce lancement – pas prévu autrement – et le Moto G9 Plus conserve une grande partie de ce qui a été vu dans le Moto G8 Plus, mais en introduisant de petites variations au niveau de la conception et en améliorant les performances. matériel, mais pas trop. Le point culminant, le Plein écran de 6,8 pouces, le réaménagement des chambres et une plus grande autonomie.

En revanche, le lancement d’une deuxième version de l’appareil est définitivement exclu et, du moins en ce qui concerne l’Occident, il n’y aura qu’un seul Moto G9 Plus à retenir, bien qu’il puisse être choisi entre deux finitions de couleur: bleu marine et Blush Gold, qui aux yeux de tout enfant d’un voisin devient bleu foncé et or.

Spécifications du Moto G9 Plus

écran: Écran LCD de 6,8 pouces et résolution Full HD + (2400 x 1080)

Processeur: Snapdragon 730G

Mémoire RAM: 4 GO

Espace de rangement: 128 Go (extensible jusqu’à 512 Go avec microSD)

Connectivité: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | 2,4 GHz et 5 GHz | Point d’accès Wi-Fi, 4G, Bluetooth 5.0, NFC, USB-C

Batterie: 5000 mAh (charge rapide 30 W)

Système opératif: Android 10

A tout cela, il faut ajouter le trois caméras arrière (64 MP principal, 8 MP grand angle, 2 MP macro et 2 MP capteur de profondeur), le Caméra frontale 16 MP, lecteur d’empreintes digitales sur le côté et prise jack 3,5 mm pour casque. Ses dimensions sont de 170 x 78,1 x 9,7 mm et son poids de 233 g.

Quant au prix final du Moto G9 Plus, au début ils parlaient de plus de 300 euros, après 270 quelque chose, plus tard environ 250 … Et tout reste dans un chiffre qui ressemblera à plus d’un: 269 ​​euros, bien qu’il puisse être réservé du 17 au 30 septembre avec une réduction de 30 euros.

Il se peut que dans une comparaison exhaustive des caractéristiques du Moto G9 Plus avec la concurrence qui vient de Chine, le mobile Motorola – qui après tout est de Lenovo, qui est également chinois – perd un peu de son attrait, mais le Le bon travail de la marque ces dernières années, l’expérience Android qu’elle propose et la qualité de fabrication de l’appareil, le proposent comme l’une des alternatives les plus intéressantes du marché dans sa gamme de prix.