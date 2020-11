Le milieu de gamme de Motorola est l’un des smartphones les moins chers avec la 5G.

le Motorola Moto G 5G Plus est à votre portée pour seulement 299 euros grâce à l’une des offres Amazon. Arrive à côté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, des chiffres qui satisferont tout le monde.

Vous pouvez prendre un smartphone complet, avec 5G et l’un des processeurs de Qualcomm, pour moins de 300 euros. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Savoir plus: Motorola Moto G 5G Plus

Achetez le Motorola avec 5G au meilleur prix

Le smartphone de Motorola bénéficie un écran IPS de 6,7 pouces et une résolution Full HD + qui occupe un grand pourcentage de son front. Votre cerveau est le Muflier 765, une puce très solvable. Il est livré avec des versions de 4 Go et 6 Go de RAM. Le smartphone de Motorola comprend également 4 caméras à l’arrière et une batterie de 5 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 7 656 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne Écran IPS 6,7 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie 5000 mAh avec prise 20W 3,5 mm, radio NFC et FM Savoir plus: Motorola Moto G 5G Plus Savoir plus: Pas un an ne s’est écoulé depuis son lancement et le Samsung Galaxy S10 Lite coûte déjà la moitié