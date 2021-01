Avec chaque nouvelle version d’un processeur haut de gamme, une course intéressante à regarder commence quel fabricant est le premier à le mettre en circulation à bord d’un nouveau téléphone. Dans le cas du Snapdragon 888, la course a été remportée par Xiaomi avec son Mi 11, désormais le vainqueur sera clairement Motorola, puisque son Motorola Edge S sera le premier à monter le Snapdragon 870.

Avec le Snapdragon 870, Qualcomm renouvelle les anciens Snapdragon 865 et 865+ donnant une petite avance en puissance et les mettant à jour pour la nouvelle saison, forgeant ainsi un écuyer pour son Snapdragon 888 destiné aux terminaux avec un prix de vente inférieur. Le Motorola Edge S sera le premier à l’utiliser bien que d’autres de ses fonctionnalités aient déjà été divulguées.

6,7 pouces et taux de rafraîchissement élevé

En plus de cette confirmation par Motorola que son Edge S sera le premier à monter le Snapdragon 870 en tant que cerveau, d’autres caractéristiques du téléphone se sont révélées sous forme de fuites. Par exemple, il est “connu” que l’écran sera 6,7 pouces et qu’il aura une résolution FullHD +, bien que le rapport pour ledit écran ne se soit pas transcendé.

Oui, il a fui que nous y trouverons un taux de rafraîchissement de l’écran de 105Hz, rien d’habituel sur le marché, et nous avons également les données de leurs caméras sur la table. On parle de trois capteurs arrière en plus de deux avant, et ils se formeraient comme suit. Pour l’arrière, 64 mégapixels, 16 mégapixels et 2 mégapixels que nous supposons seront principaux, super grand angle et macro / profondeur.

Et pour l’avant, 16 mégapixels et 8 mégapixels. Encore une fois, nous supposons un angle principal et super grand angle. Pour le moment, on ne sait pas quand aura lieu la présentation de ce futur Motorola Edge S et sur quels marchés nous le verrons arriver en magasin. Il s’agira d’attendre que le constructeur l’annonce officiellement pour dissiper tous les doutes à son sujet.

Via | HDBlog

