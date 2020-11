Le Moto G9 Plus, l’un des nouveaux Motorola les plus recommandés, baisse son prix sur Amazon.

S’il y a un mobile sur Amazon qui peut indiscutablement quitter les fiefs de Xiaomi et Samsung pour réussir les ventes, c’est le Motorola Moto G9 Plus, un mobile qui en quelques mois est parti gagner des adeptes silencieusement mais régulièrement.

Comme si cela ne suffisait pas, Motorola anticipe certaines des offres du Black Friday 2020 avec bonnes affaires comme celui que nous présentons ici: le Moto G9 Plus pour moins de 200 euros.

Achetez le Motorola Moto G9 Plus pour seulement 199 euros

En gros, le Moto G9 Plus se distingue par un Énorme batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 30 W, auquel on ajoute un design renouvelé par rapport à la génération précédente, un processeur Snapdragon et un système de caméra plus que compétent.

Cependant, la principale raison pour laquelle cela vaut la peine de se plonger dans milieu de gamme abordable est la ponctualité avec laquelle Motorola met à jour ses mobiles, offrant toujours à l’utilisateur un Expérience Android pure totalement exceptionnelle– Pas de bloatware, pas de couches de personnalisation, juste le meilleur d’Android non filtré avec un économie de 50 euros.

