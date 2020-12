Obtenez un smartphone simple mais solvable et ne dépensez pas trop.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

L’un des smartphones les moins chers de Motorola est en vente sur Amazon. Il Motorola Moto E7 Plus Peut être le vôtre pour seulement 119 euros dans sa version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous économisez 40 euros.

Le terminal de Motorola est un terminal modeste qui a beaucoup à dire. Arrive avec un joli design, un écran de 6,5 pouces et l’un des processeurs de Qualcomm à l’intérieur. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

L’appareil de Motorola arrive avec un écran IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. La seule interruption est la petite encoche en forme de goutte que l’on trouve sur son devant, donc il a un design mis à jour et attrayant.

Dans ses entrailles est le Snapdragon 460 fabriqué par Qualcomm, une puce modeste mais capable de faire du bon travail. Il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, vous n’aurez aucun problème à profiter d’un fonctionnement agréable au jour le jour.

Qualcomm Snapdragon 460 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,5 ″ et résolution HD + 2 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM

Il y a deux caméras que ce Motorola Moto E7 Plus loge sur son dos: on trouve un capteur principal de 48 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait. Dans l’encoche de sa façade, un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

Ce Motorola Moto E7 Plus abrite également une batterie de 5 000 mAh cela vous donnera une autonomie plus que suffisante pour arriver à la fin de la journée. Le terminal Motorola bénéficie également d’un USB Type-C, une prise casque, NFC et même radio FM, pas une fonctionnalité facile à trouver sur les derniers smartphones.

Vous avez pu le vérifier, c’est un appareil simple, mais avec des caractéristiques assez solvables. Vous pouvez emporter chez vous un bon smartphone pour un peu plus de 100 euros, n’y réfléchissez pas trop.

