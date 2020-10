C’est l’un des classiques du milieu de gamme Android, et son prix est plus que tentant.

Il Motorola Moto G8, membre d’une des plus anciennes familles du milieu de gamme, il peut être le vôtre pour seulement 139 euros grâce à cette offre Amazon.

Le terminal Motorola arrive dans sa version de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Nous parlons d’un terminal qui peut être très adapté si vous cherchez quelque chose de simple, de solvant et d’un fabricant traditionnel.

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à ce sujet Motorola Moto G8.

Savoir plus: Motorola Moto G8

Tout ce que vous gagnez avec le Moto G8

Le terminal Motorola est livré avec un dos courbé et le logo de signature à l’arrière. Sur le devant, un écran Résolution IPS et HD + de 6,4 pouces.

Sous son châssis se trouve le Snapdragon 665, un processeur que nous avons testé de nombreuses fois et qui fonctionne sans problème.

Nous n’oublions pas votre triple caméra arrière, ni de sa batterie, qui atteint 4 000 mAh.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,4 ″ + 3 caméras arrière Batterie 4000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM Savoir plus: Motorola Moto G8 Savoir plus: Pour moins de 150 euros, il y a peu de meilleures options que ce smartphone