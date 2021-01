Un excellent achat pour ceux qui ont besoin de plusieurs jours d’alimentation ininterrompue.

Écrit par Miguel Paredes

Vous pouvez prendre le Motorola Moto G8 Power pour seulement 159 euros grâce à cette offre d’Amazon Espagne. Arrive à côté de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, assez de chiffres pour de nombreux utilisateurs. Si vous recherchez plus de rabais sur d’autres produits, assurez-vous de vous arrêter au Section des offres Amazon.

Le terminal Motorola arrive avec un design reconnaissable et magnifique, l’un des processeurs Qualcomm et une batterie de 5000 mAh qui se démarque par-dessus tout. Vous n’aurez plus besoin du chargeur de toute urgence. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le Moto G8 Power au meilleur prix

Le terminal Motorola arrive avec un écran IPS de 6,4 pouces et une résolution Full HD +. La seule interruption à l’avant est un petit trou dans le coin supérieur gauche qui abrite sa caméra frontale. Vous pouvez le trouver dans une couleur bleue frappante qui lui convient assez bien.

Votre cerveau est le Qualcomm Snapdragon 665G, un transformateur de solvants vétéran qui sera un bon compagnon. Comme nous l’avons souligné dans leur analyse, est suffisant pour les tâches de base que nombre d’entre nous effectuent au quotidien. Dans cette offre, vous le trouverez avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Qualcomm Snapdragon 6654 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran IPS 6,4 ″ Full HD + 4 caméras arrière Batterie 5000 mAh Prise 3,5 mm, radio FM

Le Motorola Moto G8 Power abrite 4 caméras à l’arrière: un Capteur principal de 16 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Dans le petit trou à l’avant, un appareil photo 16 mégapixels f / 2.0.

Le terminal asiatique arrive également avec une batterie de 5 000 mAh qui lui donne un nom, puisqu’il vous offrira jusqu’à 3 jours d’autonomie. Vous pouvez quitter la maison l’esprit tranquille, le smartphone Motorola ne vous laissera pas allongé. Il intègre également une entrée jack pour casque et radio FM. Pour 159 euros, c’est un très bon achat, un appareil simple mais avec une caractéristique différentielle.

