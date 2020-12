L’appareil Motorola peut être l’un des achats les plus intelligents.

Écrit par Miguel Paredes dans Offres

Grâce à l’une des offres Amazon, vous avez la possibilité de profiter Motorola Moto G9 Play pour 149 euros. Il est livré avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, certains plus que des chiffres décents.

Si vous cherchez un smartphone pour 150 euros, Ce Motorola est une option à prendre en compte. Il a un panneau de 6,5 pouces, l’un des processeurs de Qualcomm et 3 caméras à l’arrière. C’est tout ce que vous devez savoir sur lui.

Achetez le Motorola Moto G9 Play au meilleur prix

Le terminal Motorola arrive avec une dalle IPS de 6,5 pouces et une résolution HD +. La seule interruption est un peu encoche en forme de goutte, il passera complètement inaperçu dès que vous l’utiliserez pendant un certain temps. Nous ne trouvons pas d’étalage dans sa construction, mais nous trouvons un design beau et caractéristique.

Dans ses entrailles est le Qualcomm Snapdragon 662, une puce à 8 cœurs qui fonctionne à une vitesse maximale de 2 GHz Vous n’aurez aucun problème à gérer couramment les applications que nous utilisons tous au quotidien, comme les réseaux sociaux et les applications de messagerie. Vous pouvez également profiter des jeux en toute simplicité.

Qualcomm Snapdragon 66 24 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne Écran HD IPS 6,5 ″ + 3 caméras arrière Batterie de 5000 mAh avec charge rapide à 15W Prise casque, NFC et radio FM

Ce Motorola Moto G9 Play arrive avec 3 capteurs sur le dos: un Appareil photo principal de 48 mégapixels, une capteur macro Appareil photo 2 mégapixels et appareil photo répétitif de 2 mégapixels pour mode portrait. Dans le trou de sa façade, un capteur de 8 mégapixels.

5 000 mAh est la capacité de la batterie de ce Motorola, que vous pouvez également charger à une puissance maximale de 15W. Nous n’oublions pas qu’il a un prise casque, connectivité NFC et même radio FM. Vous avez pu le vérifier, vous avez la possibilité de prendre un smartphone équilibré et solvable pour moins de 150 euros. Le Motorola Moto G9 Play peut être un excellent cadeau pour Noël.

