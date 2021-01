Nous avons déjà les images officielles du Motorola Nio et elles nous montrent un très beau mobile.

Écrit par David Freire chez Motorola

Petit à petit, les fabricants présentent leurs paris pour le haut de gamme en 2021 et après le Xiaomi Mi 11 et le Samsung Galaxy S21, le prochain à apparaître sera le Motorola Nio.

Après avoir révélé tout ce que nous savions jusqu’à présent sur le Motorola Nio il y a quelques jours, nous pouvons maintenant vous montrer les premières images réelles de ce terminal qui révèlent un design très soigné et stylisé.

Ce sont les premières images du Motorola Nio et son design est vraiment sensationnel

Grâce à une publication de Nils Ahrensmeier sur Voice, nous avons pu accéder aux premières images réelles du Motorola Nio précédemment apparues sur le réseau social chinois Weibo.

Dans ces images, nous pouvons voir une partie avant dans laquelle un double trou dans l’écran où seront logées les caméras avant et une partie arrière avec un nouveau module où votre quatre caméras arrière, et non trois comme précédemment divulguées, en dessous desquelles on peut voir deux marques: “64MP” et “Audio Zoom”.

De plus, dans la troisième image, nous pouvons également voir son côté droit où sont logés les boutons de volume et le bouton d’accueil, dont nous ne savons toujours pas s’il fonctionnera également comme lecteur d’empreintes digitales.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, ce Motorola Nio aura un Écran de 6,7 pouces avec résolution HD + qui aura un Taux de rafraîchissement de 105 Hz et un processeur Qualcomm Snapdragon 865 qui sera accompagné du GPU Adreno 650, ongle 8 Go de RAM et un Stockage interne de 256 Go.

Sur le plan photographique, ce terminal aura un 4 module de caméra arrière composé par un capteur principal de 64 MP, un capteur de 8 MP, un capteur ultra-large de 16 MP et un capteur de profondeur de 2 MP et un 2 modules de caméra avant dans lequel nous trouverons un capteur 8 MP et un capteur grand angle 16 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Enfin en ce qui concerne le logiciel, ce Motorola Nio aura Android 11 fonctionnant sous sa propre couche de personnalisation qui ressemble beaucoup à “Android Stock”.