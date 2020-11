Faites-vous aimer avec ce morceau de cadeau de Noël.

Si vous pensez à donner un mobile, et dépensez peu d’argent dessus, mais surprenez par la qualité et la durabilité, ce Moto G8 Power est votre meilleure option. C’est l’un des Meilleures ventes de Motorola des 9 derniers mois (depuis son lancement), et aujourd’hui il peut être le vôtre moins cher.

C’est un très bonne offre, et Amazon est le site Web le moins cher où vous le trouverez aujourd’hui. Son prix tombe à 159 € à partir du prix officiel 249,90 €. Vous obtenez un terminal avec une excellente batterie, un bon écran et un appareil photo scandale pour un prix aussi bas.

Qu’est-ce que ce Moto G8 Power

Savoir plus: Motorola Moto G8 Power, analyse: autonomie jusqu’à 3 jours et un son exceptionnel bien qu’avec un excellent mais

Nous avons un terminal avec un CPU Snapdragon 665, accompagné par 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, un énorme Batterie de 5000 mAh qui vous tiendra 2 jours sans problèmes, un appareil photo avec 4 objectifs 16, 8, 2 et 12 mégapixels et un 6,4 ″ pantallion avec une résolution Full HD +.

