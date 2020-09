Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander cela? Que raconte le mouvement de votre mobile sur vous et vos habitudes de vie? C’est une question que, si vous vous posez avec un peu d’analyse, vous pourriez être surpris. Et est-ce que si vous n’aviez pas cessé d’y penser, nous parlons d’un appareil qui, dans la plupart des cas, vous accompagne 24 heures sur 24. Un appareil qui bouge avec vous, qui va là où vous allez et qui, par conséquent, est informé en permanence de vos schémas de mouvement.

Ars Technica se concentre sur ce point avec un article intéressant dans lequel il soulève la menace pour la vie privée que ces informations peuvent poser. Et c’est que justement maintenant et grâce à Apple et Google, les responsables des systèmes d’exploitation pour smartphones, accordent un peu plus d’attention à la vie privée de leurs utilisateurs (et je dis quelque chose car il reste encore beaucoup de travail à faire), les entreprises qui dépendent de ces informations et qui pourraient ne plus les atteindre recherchent de nouvelles façons de collecter des informations sur les utilisateurs. Et le mouvement de votre mobile peut être très intéressant à cet égard.

Dans ce point Il est important de clarifier un aspect, c’est que nous ne parlons pas de géopositionnement. Concernant la menace que cela représente pour la vie privée, il y a déjà suffisamment d’alerte sociale et les utilisateurs désactivent généralement les options de positionnement sauf lorsqu’ils en ont besoin. Le mouvement de votre mobile, quel que soit votre emplacement, dit déjà des choses sur vous. Par exemple, la vérification de la période la plus longue de la journée pendant laquelle il n’y a pas de mouvement vous permet de déterminer vos heures de sommeil. Ou, si vous courez une heure chaque jour, il sera évident que vous êtes une personne qui pratique du sport, pour ne donner que deux exemples.

Ce n’est pas de la science-fiction, comme le souligne l’article d’Ars Technica, il existe déjà des entreprises dédiées spécifiquement à recueillir le mouvement de votre mobile, avec l’intention d’essayer de tirer des conclusions sur les habitudes de vie des utilisateurs en fonction de l’activité physique de leurs smartphones. Un tel exemple est NumberEight, une start-up «d’intelligence contextuelle» au Royaume-Uni qui déduit le comportement des utilisateurs à partir de capteurs sur leur smartphone.

Abhishek Sen, co-fondateur de la société, décrit sa création, NumberEight, comme un « logiciel de prédiction de contexte ». L’outil aide les applications à connaître l’activité de l’utilisateur sur la base des multiples données collectées par les capteurs depuis un smartphone, qu’ils soient en train de courir ou assis, à proximité d’un parc ou d’un musée, en voiture ou en train. Et oui, il y a certains de ces exemples dans lesquels la géolocalisation est nécessaire, mais d’autres, et le train me semble un excellent exemple, pour lequel il n’est pas nécessaire. Le mouvement de votre mobile peut, en cours d’analyse, dire si vous voyagez dans votre propre voiture ou dans les transports en commun.

Et dans quel but des entreprises comme NumbreEight souhaitent-elles analyser le mouvement de votre mobile? En fait la réponse est très simple: en savoir plus sur vous-même pour vous envoyer des propositions commerciales plus adaptées à vos intérêts éventuels, rien de nouveau sous le soleil. Cependant, il est intéressant qu’Apple et Google prennent note de ces nouvelles techniques de collecte d’informations et agissent en conséquence, établissant de nouvelles autorisations par lesquelles, par exemple, une application sudoku ne peut pas accéder aux informations de les capteurs de mon smartphone si je ne le souhaite pas.

Et il y a un point important à prendre en compte, à savoir que les restrictions sur les informations personnelles auxquelles les développeurs d’applications peuvent accéder augmentent depuis des années. Et, si nous continuons à ce rythme, à un moment donné, il y aura tellement de limitations que de nombreuses entreprises dédiées au marketing basé sur les habitudes de navigation et l’utilisation des smartphones finiront par devenir «aveugles». Cela explique qu’ils recherchent déjà des moyens alternatifs pour éviter le black-out de l’information qui approche. Le mouvement de votre mobile peut être votre grand allié dans le futur.