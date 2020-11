Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cyberpunk 2077 sera en première le 10 décembre prochain et il a déjà tout le monde savourant les aventures qu’il nous livrera Ville de nuit. N’oubliez pas que le jeu viendra en premier PC, Xbox One et PS4 et cela viendra plus tard sur les consoles de nouvelle génération. Cela fonctionnera également dans PS5 et Xbox Series X avec compatibilité descendante.

Maintenant nous savons que Cyberpunk présentera le contenu téléchargeable et le DLC après le lancement du jeu vidéo et ils ont également révélé que le le multijoueur n’arrivera qu’en 2022. Bien que cette dernière section en ligne soit un blockbuster qui se veut un autre jeu triple A, évidemment situé à Night City, mais avec une proposition différente.

“C’est une grande production différente. Nous la considérons comme un produit autonome. De toute évidence, ce n’est pas complètement différent car il dérive de l’univers Cyberpunk et est étroitement lié au concept du jeu solo Cyberpunk 2077”, a-t-il déclaré. Adam Kiciński, PDG de CD Projekt RED

