Le navigateur Web Vivaldi améliore sa version pour mobiles et tablettes Android avec la nouvelle mise à jour 3.5: nettoyage complet des données de navigation à la sortie de l’application, blocage de la transmission WebRTC et filtrage des notes et des signets.

Sous Android, nous avons un grand nombre de navigateurs Web, à commencer par le Google Chrome presque omniprésent. Les fabricants tels que Samsung ou Xiaomi ont leur propre navigateur, qui est également compatible avec d’autres appareils Android. Et puis nous avons versions mobiles des applications de bureau, comme Firefox, Opera, Brave ou l’un des plus récents, Vivaldi. Ce navigateur, spécialisé dans la confidentialité, est mis à jour avec une fréquence remarquable. Et la version 3.5 est déjà parmi nous.

Nettoyage des données à la fermeture, recherche de notes et de favoris

Le navigateur Vivaldi pour Android est déjà spécialisé dans la confidentialité des utilisateurs puisqu’il est l’une de ses clés. L’application est sur le système Android depuis plus d’un an. Et pendant ce temps nous avons assisté à une évolution constante avec des mises à jour successives bien plus qu’esthétiques. Vient maintenant la version 3.5 de Vivaldi avec des améliorations notables dans la protection de la vie privée des utilisateurs.

Comme Vivaldi le souligne elle-même, la version 3.5 de son navigateur pour Android propose désormais un nettoyage complet des données en quittant l’application. Une fois l’option sélectionnée dans les paramètres, Vivaldi supprimera les journaux de navigation, les données et les cookies des pages consultées, il videra complètement le cache et fermera tous les onglets ouverts. Cette option peut être appliquée à tous les éléments ou seulement à certains, tout dépendra de ce qui est sélectionné.

Vivaldi 3.5 pour Android offre désormais plus de confidentialité à ceux qui naviguent via un VPN. Avec la désactivation de la transmission WebRTC les sites Web ne pourront pas connaître l’adresse IP authentique de l’utilisateur. Une telle transmission WebRTC peut être désactivée à partir des options de confidentialité.

Enfin, la mise à jour Vivaldi améliore l’utilisation des notes et des favoris intégrés: le navigateur intègre des filtres permettant de localiser les notes et signets enregistrés.

Vivaldi 3.5 est désormais disponible sur le Google Play Store: si vous utilisez cette application, rendez-vous directement dans votre boutique pour la mettre à jour. Et si vous ne connaissez toujours pas le navigateur, vous pouvez le télécharger directement pour savoir si Vivaldi répond à vos besoins.

Vivaldi: navigateur rapide avec blocage des publicités

