La lutte contre les fausses nouvelles autour des élections aux États-Unis est devenue le sujet de conversation à la veille de l’annonce officielle du vainqueur et maintenant cette affaire a atteint le communicateur mexicain Ciro Gómez Leyva, qui était noté par le New York Times parmi les journalistes qui diffusent de fausses nouvelles.

Dans un texte signé par Patricia Mazzei et Nicole Perlroth, daté à Miami ce 6 novembre et publié par le New York Times, il indiquait que «les messages ont proliféré le soir des élections avant que quoi que ce soit de définitif à distance ne soit connu des résultats de la course présidentielle. “ Volé ”, ont-ils répété à tort encore et encore en espagnol: le président Trump était privé d’une victoire. L’Arizona avait gagné. George Soros finançait de violentes émeutes antifa [como llama Trump a sus opositores organizados en protestas callejeras]«».

En référence aux publications de Ciro Gómez Leyva et d’autres journalistes qui travaillent pour les médias de langue espagnole, il a été indiqué que «les messages infondés des réseaux sociaux aux Latinos qui tentent de délégitimer l’élection et les résultats de Joseph R. Biden Jr. ont circulé dans ligne mardi soir et mercredi, dans le cadre d’une campagne de désinformation visant à saper la confiance des Latinos dans le vote au fur et à mesure qu’il se déroulait », tout en soulignant« de fausses nouvelles en espagnol ont tenté de mettre les Latinos en contre Black Lives Matter et reliant Biden au socialisme, des tactiques qui, selon les experts, pourraient déprimer le vote hispanique. Maintenant que le vote est terminé, les mensonges rampants n’ont attiré qu’un public plus large, même parmi les immigrants moins familiers avec les institutions de la démocratie américaine. L’essence des mensonges est que l’élection est “truquée” contre Trump. “

Enfin, le texte déclarait que «pendant des semaines, les responsables et les experts en sécurité électorale se sont préparés à ce qui devait être une élection entachée de piraterie et de désinformation. Ils se sont concentrés sur des adversaires familiers en Russie, qui des semaines auparavant avaient été surpris en train d’embaucher des gens au Mexique et au Venezuela pour publier du contenu sur Instagram et Facebook. “

Face aux accusations, le journaliste a répondu hier à travers une publication sur ses réseaux sociaux, où il a indiqué que «je suis surpris que le personnel prétendument rigoureux des rédacteurs @nytimes autorise la publication d’une note, comme celle de @PatriciaMazzei et @nicoleperlroth, que C’est un vrai soufflé avec du très mauvais lait. Quel triste journalisme couvert par le New York Times ».

Ce message était accompagné d’une vidéo dans laquelle Ciro Gómez Leyva montre ce qui a été rapporté dans son journal télévisé nocturne.

Je suis surpris que le personnel prétendument rigoureux des rédacteurs de @nytimes permette de publier une note, comme celle de @PatriciaMazzei et @nicoleperlroth, ce qui est un vrai coup avec un très mauvais lait. Quel triste journalisme couvert par le New York Times. Voici les détails: pic.twitter.com/2d3jpiLpdi – Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 7 novembre 2020

Contexte

Il est important de mentionner que ces événements se produisent au milieu d’un combat important pour éliminer les fausses nouvelles autour de la course électorale fermée, un problème qui ces derniers jours a conduit certaines chaînes de médias à suspendre brusquement une conférence de presse prononcée par Trump.

Lors de la conférence de presse tenue ce jeudi à la Maison Blanche, Trump a de nouveau accusé Joe Biden, le candidat démocrate, d’avoir tenté de “voler” les élections avec ce qu’il a appelé des “votes illégaux”.

Devant les caméras, l’ancien homme d’affaires a assuré qu’il aurait remporté les élections, même si le décompte actuel donne l’avantage à Biden.

Sans preuves à l’appui de ces affirmations, les déclarations ont été rapidement classées comme fake news par certains réseaux, qui ont décidé d’arrêter la diffusion de la conférence de presse pour revenir aux diffusions normales.

De cette façon, ABC, CBS et NBC ont été les réseaux qui ont décidé d’arrêter la diffusion tout en lançant des critiques sévères contre les déclarations qui ont fait partie du discours de Trump ces derniers jours.