Ce fan imagine la version adulte de Nezuko

Un des Les personnages les plus aimés de l’anime Demon Slayer c’est Nezuko, la sœur du protagoniste et survivant du massacre de sa famille. Cette adorable petite fille a un démon à l’intérieur et grâce à l’aide de son frère, il peut la contenir.

Savoir plus: Cette image dynamique de Demon Slayer est prête à être votre fond d’écran mobile

Logiquement, toute cette situation en a fait l’une des personnages les plus populaires de la série. Pour cette raison, un artiste numérique DeviantArt a fait un hommage au chasseur de démons Nezuko à travers une illustration super réaliste. Grâce à l’artiste IamSketchify, vous pouvez vous faire une idée de à quoi ressemblerait ce personnage dans le monde réel.

Nezuko Kamado de Demon Slayer à son meilleur

Comme vous le verrez, le design est entièrement conforme à la version officielleCependant, les changements les plus caractéristiques sont perceptibles au niveau du visage et, bien sûr, de la taille. C’est un Ancienne version, beaucoup plus mature et plein d’expériences.

Pensez-vous que le Nezuko actuel peut mettre fin à cette version?

Image vedette | uhdpaper