David Edelstein, PDG de Level. (Photos de niveau)

Des millions d’entrepreneurs indépendants gagnent de l’argent dans l’économie des petits boulots, mais beaucoup n’ont pas accès à des services de crédit financier pour développer leurs microentreprises personnelles.

Level veut aider. La startup de Seattle s’associe à des plateformes de marché telles que Dolly et Keepe, qui utilisent Level pour offrir aux travailleurs des options de crédit flexibles qui ne sont remboursées que lorsqu’ils gagnent.

Le PDG et fondateur de Level, David Edelstein, a déclaré que l’entreprise constatait une traction au milieu de la pandémie alors que l’offre de travailleurs et la demande de services à la demande augmentaient. Level est en bonne voie de consentir plus de 1 million de dollars en avances de fonds d’ici la fin de l’année.

«Nous avons identifié une opportunité d’autonomiser les personnes dans l’économie à la demande en croissance rapide pour développer leurs microentreprises, tout en relevant les défis auxquels sont confrontés les marchés du travail qui cherchent à développer leurs entreprises», a déclaré Edelstein.

Level est diplômé de Techstars Seattle l’année dernière. Edelstein était auparavant directeur du Grameen Technology Center et a passé du temps chez Caribou Digital, Microsoft et McKinsey.

Level est la dernière start-up fintech du Pacifique Nord-Ouest. La région de Seattle compte une cohorte croissante de startups fintech, et des entreprises telles que Madrona Venture Group s’efforcent d’étendre Seattle en tant que hub fintech.

Nous avons rencontré Edelstein pour cette édition de Startup Spotlight. Continuez à lire pour ses réponses à notre questionnaire.

Oscar, un client de Level, développe sa micro-entreprise avec l’aide de la startup de Seattle. Il a acheté cette remorque en utilisant les services de crédit de Level.

Que fait votre entreprise? Level fournit des services financiers intégrés à des entrepreneurs indépendants, qui construisent de plus en plus de microentreprises sur les rails de nos partenaires: les places de marché du travail et les plateformes à la demande. Notre premier produit, le Level Advance, offre un crédit flexible et transparent, donnant aux gens la possibilité d’investir dans des actifs productifs, d’accéder à un fonds de roulement et de développer leurs microentreprises. Au fur et à mesure que nous approfondirons nos partenariats, nous élargirons une gamme de services financiers conçus autour des besoins spécifiques de ce vaste segment de clientèle en croissance rapide.

L’inspiration nous a frappés quand: Nous avons réalisé que les personnes qui gagnent sur les marchés du travail sont souvent mieux considérées comme des microentreprises qui ont besoin d’accéder à un ensemble similaire d’outils financiers que les autres micro et petites entreprises. Forts de ces informations, nous nous sommes repositionnés de servir un grand groupe de consommateurs à la fourniture de produits financiers appropriés à des millions de microentreprises.

Dans le même temps, nous avons acquis une compréhension approfondie des défis auxquels nos partenaires sont confrontés pour attirer et retenir ces microentreprises, reconnu que l’accès à des services financiers appropriés était la racine sous-jacente de leurs problèmes et identifié une solution qui répondait de manière convaincante aux besoins des deux. côtés du marché.

Nous comptons sur les commentaires des clients et des partenaires pour définir nos priorités, et même si nous pensons avoir de bonnes idées, nos clients ne sont pas toujours d’accord.

VC, Angel ou Bootstrap: Techstars (Seattle 19) a servi de rampe de lancement. Les anges ont fourni du carburant supplémentaire pour nous faire décoller et beaucoup ont également investi dans notre facilité de crédit. Nous avons construit une économie convaincante et nous continuerons de lever des fonds providentiels pour compléter notre économie unitaire positive à mesure que nous évoluons méthodiquement.

Notre «sauce secrète» est: Beaucoup de tampons de passeport et une bonne quantité de cheveux gris. Notre équipe est composée de deuxièmes et troisièmes fondateurs possédant une expertise et une connaissance approfondies du développement et de la prestation de services financiers, de la création de technologies financières et de l’exploitation avec excellence. Nous avons vu beaucoup de choses dans nos carrières, à la fois des entreprises en démarrage et des équipes et entreprises dirigeantes chez McKinsey & Company, Amazon, Starbucks et Microsoft, et avons la perspective et l’expérience nécessaires pour prendre des décisions bien informées et bâtir une entreprise prospère.

Le geste le plus intelligent que nous ayons fait jusqu’à présent: Écoute. Nous comptons sur les commentaires des clients et des partenaires pour définir nos priorités, et même si nous pensons avoir de bonnes idées, nos clients ne sont pas toujours d’accord. Nous continuons à utiliser nos conversations avec nos clients et partenaires pour développer et affiner notre feuille de route.

La plus grosse erreur que nous ayons commise jusqu’à présent: Au début, nous nous sommes trop appuyés sur ce qui fonctionnait dans d’autres pays, en lançant un produit hybride d’épargne / crédit qui a fait ses preuves dans d’autres parties du monde. Nous avons prouvé de manière convaincante que les Américains ne prennent pas leurs vitamines.

Quel chef d’entreprise ou cadre voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Patrick et John Collison, les fondateurs de Stripe, ont défini l’espace des paiements aux États-Unis. De même, notre ambition est de définir comment les services financiers seront fournis pour s’aligner sur l’avenir du travail. Ils ont bâti une entreprise impressionnante et offrent un produit exceptionnel qui touche de nombreuses dimensions du paysage des services financiers en évolution rapide. Leurs connaissances et leurs idées compléteraient notre équipe expérimentée chez Level.

Notre activité de team building préférée est: Partir à l’emploi avec nos clients qui travaillent avec Dolly et Keepe, deux grandes entreprises locales qui se sont associées avec nous depuis le début. Rien de mieux que d’apprendre ensemble tout en aidant à trimballer les meubles (sans parler de la valeur de divertissement pour nos clients)!

La principale chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Des résolveurs de problèmes créatifs et intelligents qui ne sont pas contraints par les méthodes «traditionnelles» de prestation de services financiers. Nous adoptons une approche totalement différente pour fournir des services financiers, et notre équipe reflète cette ambition.

Quel est le conseil que vous donneriez à d’autres entrepreneurs débutants: Faites des choses sans échelle. Mettez les produits entre les mains des clients rapidement et à faible coût pour les itérer et apprendre rapidement. Écoutez et apprenez constamment de vos clients et avec eux.