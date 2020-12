Les deux films de Noël mettant en vedette l’oursin Kevin McCallister (Macaulay Culkin), intitulés Home Alone et Home Alone 2: Perdu à New York (Chris Columbus, 1990, 1992) et sont disponibles sur Disney Plus, partagent une structure dramatique. C’est-à-dire que l’enfant fait le même voyage de vie dans des circonstances différentes mais, en même temps, très similaires. Et l’un des parallèles entre les deux films est leur relation avec deux personnages. Dans le premier, sa voisine Marley Nodercross, interprétée par le poète Roberts Blossom (La dernière tentation du Christ). Et, dans le second, la femme colombe, jouée par Brenda Fricker (Veronica Guerin).

La situation actuelle de l’actrice Brenda Fricker, économisant les distances, n’est pas très différente de celle de sa femme des pigeons dans le Christmas Home Alone 2

Tous deux sont des gens tristes et solitaires que Kevin McCallister craint au début mais avec lesquels il finit par nouer une amitié sincère. Et, dans la dernière ligne droite, il les aide à prendre des décisions importantes qui transforment sa misérable existence. Et les deux le sauvent des voleurs Harry Lyme (Joe Pesci) et Marv Merchants (Daniel Stern) au bon moment. Comment ils vous influencent pour aborder vos relations familiales avec une meilleure perspective. Tout est très simple, sans aucune profondeur. Ce qui est à ne pas manquer dans des comédies aussi légèrement battues que les deux aventures de Home Alone.

Et à ces dates de Noël, nous avons connu une ironie amère. Roberts Blossom est décédé en juin 2011, à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Mais l’Irlandaise Brenda Fricker est toujours avec nous bien que peu de coups de pied. Et, comme il voulait le dire sur The Ray D’Arcy Show, sa situation actuelle ne diffère pas beaucoup de celle de la colombophile. Sauver les distances, bien sûr. «Je mentirais si je disais que ce sera un beau et joyeux Noël parce que je suis vieux et que je vis seul. Il peut faire très sombre », a déclaré dans ce podcast. ET Ses propos ont été repris par divers médias anglo-saxons jusqu’à ce qu’ils deviennent viraux.

Brenda Fricker: «Je mentirais si je disais que ce sera un Noël agréable et heureux parce que je suis plus âgée et que je vis seule. Il peut faire très sombre “

Nous ne parlons pas d’un artiste ordinaire: a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa Bridget Brown dans Mon pied gauche (Jim Sheridan, 1989). «J’éteins le téléphone et dessine les stores. [Veo] quelques bons programmes, et j’ai mon chien et je passe par là », a commenté Brenda Fricker, veuve depuis 1990 et a pris sa retraite depuis 2015 après d’autres rôles dans Time to kill (Joel Schumacher, 1996) ou Omagh (Pete Travis, 2004). «Je ne veux pas que cela paraisse négatif, mais c’est un autre genre de Noël; c’est tout », conclut-il. Cependant, même si je le minimise, à quel point un Kevin McCallister viendrait égayer Noël comme une colombe de Home Alone 2.