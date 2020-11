À la fin du mois de septembre dernier, Nokia a lancé deux nouveaux téléphones à bas prix, le Nokia 2.4 et le Nokia 3.4, avec la promesse de les mettre en vente prochainement. Le Nokia 2.4 a été le premier à atterrir dans les magasins et maintenant le tour du Nokia 3.4 est venu, qui met les pieds à la fois dans la boutique officielle de la marque et sur Amazon avec une petite réduction appliquée.

Le téléphone est, comme on dit, un modèle de ligne bon marché qui bénéficie d’une bonne autonomie, grâce au fait que son écran réduit sa résolution à HD +. Le modèle a fixé un prix de vente de départ de 159 euros, qui peut être trouvé sur son site Web, mais maintenant sur Amazon, nous pouvons l’obtenir avec une réduction, pour 156,88 euros pour le moment.

Vous pouvez maintenant acheter le Nokia 3.4

Le Nokia 3.4 est un téléphone présenté en septembre avec un écran LCD de 6,39 pouces, un écran au format 19,5: 9 qui porte sa résolution HD + jusqu’à 1560 x 720 pixels et dispose de 400 nits de luminosité maximale. Le cerveau, un Snapdragon 460 signé par Qualcomm et soutenu par une seule option (au moins en Espagne) de 3 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace interne.

Avec une pile interne de 4000 mAh avec une charge de 10 W, Nokia 3.4 intègre une triple caméra arrière de 13 mégapixels, 5 mégapixels avec objectif super grand angle et 2 mégapixels pour la lecture en profondeur. Et à l’avant, 8 mégapixels pour les selfies.

Nous parlons d’un téléphone avec deux plateaux pour SIM 4G, qui a Garantie de 3 ans sur son site officiel et qui peuvent être achetés aux prix indiqués ci-dessus: 159 euros sur le site Nokia et 156,88 euros avec livraison gratuite sur le site Amazon.

Nokia 3.4 – Smartphone 32 Go, 3 Go de RAM, Dual Sim, Fjord

Partager Le Nokia 3.4 peut maintenant être acheté en Espagne: prix et disponibilité officielle