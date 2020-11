Cette semaine, nous avons vu comment le Nokia 3.4 était le protagoniste. Le nouveau terminal avec le timbre de la marque finlandaise et le passeport asiatique a été libéré en Espagne pour rivaliser sur la ligne économique. Et aux avantages que nous connaissions déjà, La compatibilité ARCore rejoint désormais également.

Le nouveau téléphone abordable de Nokia rejoint le club des terminaux qui peuvent fonctionner avec la réalité augmentée de Google, ARCore. Petit à petit, Google crée des profils d’étalonnage spécifiques pour les nouveaux modèles et ajoute plus d’appareils compatibles à cette liste. Une liste qui est récemment arrivée le POCO X3 NFC, Redmi Note 9 Pro Max, Moto G9 Plus .. et maintenant c’est au tour du Nokia 3.4.

Vous pouvez désormais profiter de la réalité augmentée

La liste des téléphones compatibles est assez généreuse et tous sont désormais rejoints par le nouveau Nokia. L’ajout à cette liste signifie que ceux qui possèdent un Nokia 3.4 vous pouvez maintenant installer l’application Google ARCore, nécessaire pour exécuter des applications AR à partir du Play Store.

Le système de réalité augmentée de Google, dont l’application mobile s’appelle Google Play Services for AR, ne peut être utilisé que par des terminaux avec des spécifications spécifiques depuis nécessite des téléphones certifiés pour intégrer une série de capteurs et avoir suffisamment de puissance pour faire les calculs nécessaires.

N’oubliez pas que ce modèle fonctionne sur un processeur Snapdragon 460 signé par Qualcomm et pris en charge par une seule option de 3 Go de RAM et 32 ​​Go d’espace interne. Il fait face à un écran de 6,39 pouces avec panneau LCD et un rapport 19,5: 9 avec une résolution HD +. Dans la section multimédia, une triple caméra arrière de 13 mégapixels, 5 mégapixels avec un objectif super grand angle et 2 mégapixels pour la lecture en profondeur. Et à l’avant, 8 mégapixels pour les selfies.

Par conséquent et avec ces données sur le tableau, la liste que nous avons vue auparavant a déjà le terminal Nokia en tant que membre à part entière et donc vous pouvez maintenant télécharger les services Google Play pour RA et commencez à utiliser une application ou un jeu utilisant le SDK AR.

