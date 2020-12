Nokia fait l’actualité ces derniers jours pour diverses raisons, comme l’arrivée en Espagne du Nokia 8.3, qui peut enfin être acheté dans notre pays, ou encore comme l’information qui pointe vers un Nokia 10 avec le Snapdragon 888 d’ici la fin de l’année prochain. Mais maintenant il touche quelque chose de plus près et ce quelque chose n’est rien d’autre que l’arrivée imminente du Nokia 5.4.

Le téléphone est en développement depuis longtemps et jusqu’à présent, très peu de fuites ont été divulguées à ce sujet, mais il y a juste eu une fuite de ses fonctionnalités qui a laissé certains de ses intérieurs exposés. Nous savons quelque chose sur ce que c’est à l’intérieur et nous savons même, ou pensons savoir, le prix auquel il sera vendu en Inde, l’un de ses premiers arrêts sur le marché.

Plus puissant, en deux versions de mémoire et deux couleurs

Selon la dernière fuite, pour le Nokia 5.4, nous devrions nous attendre à un écran de 6,4 pouces de diagonale et avec une perforation pour la caméra frontale du téléphone. L’écran devrait avoir une résolution HD + et une technologie LCD, bien que nous puissions trouver une amélioration à ce sujet, peut-être dans la section résolution avec un saut vers FullHD +.

Pour le processeur, celui choisi serait un processeur supérieur au Snapdragon 665 du modèle précédent, le Nokia 5.3, mais son nom n’a pas transpiré. Peut-être le saut vers un Snapdragon 690, qui apporterait la 5G à l’ensemble, ou peut-être vers l’une des versions les plus sobres du Snapdragon 700. En termes de souvenirs, le téléphone Il arrivera avec une version avec 4 Go / 64 Go et une autre supérieure avec 4 Go / 128 Go.

En plus de cela, il est apparu que le futur Nokia 5.4 sera mis en vente en au moins deux couleurs (bleu et violet) au moment du lancement. D’autres caractéristiques, telles que la possibilité de monter quatre caméras sur son dos, ne sont pas encore apparues même si elles sont déjà entrevues parmi les rumeurs. Le téléphone arriverait en Inde au prix de départ de 19 000 roupies, soit environ 212 euros au taux de change actuel. Rien de concret n’est encore connu sur sa présentation officielle mais cela pourrait être avant la fin de l’année.

Via | 91mobiles

