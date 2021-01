Le OnePlus Nord a fait sa marque et son prix baisse considérablement.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Depuis OnePlus fait irruption sur le marché Depuis les usines Oppo, rien n’a été pareil: Xiaomi a commandé le milieu de gamme, Realme a atterri de manière importante et Samsung s’est concentré sur l’amélioration de son milieu de gamme notamment. Mais OnePlus a voulu se faufiler parmi les plus grands du milieu de gamme avec sa série Nord qui est en vente aujourd’hui.

Le OnePlus Nord est venu à nos yeux en juillet 2020 pour détruire le Redmi Note 9 Pro, le realme 7 Pro et le Galaxy A51, entre autres. A laissé une marque indélébile sur la scène mobile et à Noël dernier, il a généré un grand nombre de ventes. Des milliers et des milliers de ménages à travers la planète bénéficient déjà avantages d’un OnePlus Nord.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord 8 + 128 Go

Le OnePlus le plus équilibré

Ce qui a commencé avec le OnePlus One est maintenant devenu une série de grands terminaux dans différentes gammes de prix. Commandée par les OnePlus 8T et 8 Pro, la firme a déjà précisé ce qu’elle entendait: conserver une grande partie du gâteau à un prix équitable.

Ce OnePlus Nord est une excellente incursion dans la gamme Android milieu de gamme dans laquelle il atterrit avec un processeur puissant Snapdragon 765G dédié au jeu, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne de base. Assemblez un écran de 6.44 “Amoled avec 90 Hz taux de rafraîchissement, et une batterie très efficace de 4 115 mAh et une charge très rapide. De plus, sa quadruple caméra arrière de 48 mégapixels, sa Connectivité 5G et connexions NFC et Jack 3,5 mm, faites-en l’un des mobiles de 2020 et une partie de 2021.

Acheter sur AliExpress: OnePlus Nord 8 + 128 Go

N’hésitez pas un seul instant pour obtenir une unité, car vous allez prendre un terminal qui aura les mises à jour Android à la dernière, presque en même temps que les Pixels de Google, avec une énorme communauté d’adeptes et de développeurs qui feront de ce OnePlus Nord un formidable dans l’histoire de l’entreprise et d’Android en général.

Savoir plus: Les 4 téléphones OnePlus avec le meilleur appareil photo