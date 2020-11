Parmi ces titres qui sortiront l’année prochaine, il y a également Need for Speed.

Image de Battlefield V, à ce jour le dernier épisode de la saga Battlefield.

Ces jours-ci, les grandes entreprises du secteur annoncent leurs résultats fiscaux pour le dernier trimestre, et parmi eux se trouve Arts électroniques, ce qui nous a laissé des détails intéressants. Envie de découvrir le nouveau Battlefield? Nous n’avons pas de détails sur ce jeu d’action développé par IL DIT, mais une fenêtre de lancement qui place sa première dans le Noël 2021. Vous ne serez pas le seul.

DICE crée notre nouveau jeu Battlefield à une échelle jamais vue auparavant Andrew Wilson“Nous prévoyons de sortir au moins six nouveaux jeux sur les consoles de nouvelle génération au cours de l’exercice 2020”, a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. “Ceux-ci incluent un nouveau Need for Speed qui présentera des détails graphiques incroyables, développés par l’équipe Criterion, qui a développé certaines des séries les mieux notées de l’histoire », ajoute le manager.« DICE crée notre nouveau jeu Battlefield à une échelle jamais vue auparavant. “, commente-t-il à propos de ce jeu d’action tant attendu.

“Le avance technique des nouvelles consoles permet à l’équipe d’offrir une véritable image de nouvelle génération pour cette série. Nous l’avons testé en interne et l’équipe reçoit des commentaires très positifs alors que nous avons commencé à impliquer la communauté des fans », conclut l’exécutif d’EA. L’exercice 2020 se situe entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, mais dans le cas de Battlefield, ils parlent expressément de Noël 2021. De plus, les premiers détails officiels du nouveau chapitre de la série Battlefield arriveraient au printemps 2021.

Nous en saurons plus sur Battlefield au printemps 2021Il y a des mois, avec la crise sanitaire mondiale, Electronic Arts a assuré que le développement de Battlefield 2021 progressait sans problème malgré le coronavirus. «Nous sommes ravis de ce que fait l’équipe. Et encore une fois, en ce qui concerne les conditions de télétravail, ils ont été une source d’inspiration pour continuer à développer un excellent matériel de divertissement pour l’univers de Battlefield », ont-ils commenté à l’époque.

Plus d’informations sur: Battlefield 2021, Need for speed, Criterion, DICE, PS5, Xbox Series X et Xbox Series S.

