Call of Duty: Black Ops Cold War sera la première entrée de la série sur les consoles de nouvelle génération, mais il semble que vous devrez payer un supplément si vous voulez jouer à travers les générations.

Une fuite récente révèle qu’Activision vendra un Bundle Cross-Gen pour le nouveau Call of Duty donnant aux joueurs accès à la fois à la version PS4 ou Xbox One et à la version PS5 ou Xbox Series X.

Activision et Treyarch partageront plus de détails sur Call of Duty: Black Ops Cold War et montreront le gameplay du jeu pour la première fois le 26 août.

L’un des scénarios les plus intéressants entourant l’arrivée de deux consoles de nouvelle génération cet automne est la façon dont les éditeurs et les développeurs décident de gérer les lancements de jeux vidéo inter-générations.

Comme c’était le cas en 2013, certains jeux lancés cet automne et dans les mois et les années à venir seront disponibles sur les consoles de la génération actuelle ainsi que sur la PS5 et la Xbox Series X. Certains de ces jeux ne vous demanderont de payer qu’une seule fois. accès à travers les générations, mais d’autres vous factureront un supplément pour le double-dipping, comme NBA 2K21, qui a une version cross-gen qui coûte 100 $. Et il semble que le nouveau Call of Duty pourrait emboîter le pas.

L’éditeur Activision et le développeur Treyarch prévoient de révéler pleinement Call of Duty: Black Ops Cold War le 26 août, mais dans les jours qui ont précédé la révélation, des fuites ont gâché une grande partie de l’actualité. Nous n’entrerons pas dans tout cela, mais l’une des fuites laisse échapper qu’il y aura une variété de versions du jeu disponibles cet automne, et l’une de ces versions s’appelle le Cross-Gen Bundle. Malheureusement, la fuite n’incluait aucun détail sur cet ensemble, mais le nom implique qu’il y aura un moyen d’acheter les versions PS4 et PS5 du jeu ou les versions Xbox One et Xbox Series X du jeu à un prix réduit. prix (mais toujours plus que le PDSF standard de 60 $).

Compte tenu de la popularité de la franchise Call of Duty, la décision d’Activision de sauter la Smart Delivery de Microsoft – qui donne aux propriétaires de Xbox Series X l’accès aux deux versions du jeu avec un seul achat – pourrait être révélatrice (à condition que cette fuite soit légitime). Si l’une des plus grandes franchises de jeux de l’un des plus grands studios facture un supplément pour l’accès inter-génération, il semble inévitable que d’autres fassent de même.

Heureusement, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour connaître les détails officiels, car Activision et Treyarch sont sur le point de nous dire tout ce qu’il y a à savoir sur Black Ops Cold War – selon la rumeur, une suite directe de Call of Duty original: Black Ops de 2010 – le mercredi 26 août, avec une nouvelle bande-annonce.

