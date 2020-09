Dans une révélation surprise, Riot a lancé un tout nouveau champion de League of Legends nommé Samira. Alors que la plupart des champions de la Ligue reçoivent une annonce officielle juste avant leur sortie, Samira n’a fait apparaître que quelques vagues images de roses avant de sortir de nulle part. Les premières nouvelles sont apparues dans l’environnement de la bêta publique de LoL, où Riot teste de nouveaux champions et des modifications du jeu.

Le kit de Samira fait d’elle une sorte de personnage hybride qui peut infliger des dégâts avec des attaques à distance ou à courte portée avec des attaques de mêlée séparées. Sa capacité Q a également des effets séparés pour une version à distance et une version de mêlée. Sa capacité la plus unique semble être son Blade Whirl, qui frappe les ennemis autour d’elle et détruit les missiles ennemis dans la région.

La compétence, en théorie, détruirait les coups de compétence de la plupart des champions, comme Fiora. Bien qu’il soit difficile de dire exactement où Samira se sentira le plus à l’aise, son kit ressemble certainement à quelques autres top laners, il est donc possible que ce soit son rôle principal une fois sorti. Riot a officiellement révélé Samira dimanche, publiant une bande-annonce et quelques détails supplémentaires.

Si vous avez hâte d’en savoir plus sur le prochain Champion, ou même de l’essayer dans le jeu, la bonne nouvelle est que vous n’aurez pas à attendre longtemps. Il sera dans le PBE pour des tests dans les deux prochaines semaines et arrivera officiellement avec le patch 10.19 de League of Legends, qui, selon le calendrier des patchs de League of Legends 2020, est le 16 septembre.