Gorillaz est l’un des groupes qui ne se démode jamais. Sa mise en scène, notamment pour les clips vidéo, est l’une des plus originales jamais vues, gaspillant à parts égales charisme et personnalité. Son dernier album, Song MAchine Season One: Strange Timez nous a laissé un nouveau clip vidéo, cette fois l’un des plus singuliers.

Le thème La vallée des païens a été utilisé pour cela, et si toutes les caractéristiques qui ont popularisé le groupe sont maintenues, cette fois Gorillaz a voulu aller plus loin et se transporter directement dans un jeu vidéo, bien connu pour plus de détails. On parle de rien de plus et de rien de moins que Grand Theft Auto V.

le rues de Los Santos devenir les protagonistes pour voir les membres de Gorillaz monter dans une voiture et parcourir les avenues et les rues à toute vitesse. De plus et si cela ne suffisait pas, ils utilisent l’un des appareils de jeu vidéo Rockstar pour passer un appel vidéo. Il s’agit de iFruit, la parodie Apple particulière des créateurs de GTA. Comme d’habitude à Gorillaz, la facture visuelle du clip vidéo est exceptionnelle, chacun des éléments étant intégré de manière spectaculaire.

Pour ce qui est de Grand Theft Auto VI fait référence, comme un nouvel épisode plus que probable de la marque, Rockstar n’a pas encore donné de détails. Il y a des spéculations sur la possibilité de retourner à Vice City, une ville emblématique qui avait déjà son jeu vidéo au moment de la PlayStation 2. Les premières rumeurs révèlent qu’en plus de la ville, on pourrait également visiter deux autres lieux, s’agrandissant ainsi considérablement la carte du jeu vidéo.