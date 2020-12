L’Initiative, un studio interne Microsoft fondé en 2018 basé à Santa Monica, disposerait de l’un des plus gros budgets de l’entreprise et d’une équipe composée de vétérans de Naughty Dog, Sony Santa Monica, Rockstar Games ou Crystal Dynamics, entre autres, mais jusqu’ici le projet sur lequel ils travaillent reste un mystère. Les dernières fuites indiquent une série épisodique dans le plus pur style Black Mirror.

Dans le dernier chapitre du podcast XboxEra (via WCCFTech), ses participants discutent des dernières rumeurs qu’ils ont entendues au sujet de l’Initiative et conviennent que leur premier projet pourrait être une série épisodique. Semblable à Black Mirror, la célèbre série Netflix, chaque chapitre serait une histoire distincte, mais sans avoir besoin de partager un monde commun avec le reste des cadres.

«Tous ces épisodes de Black Mirror sont liés, ils se déroulent dans le même univers», explique l’initié Nick Baker. Quand j’ai parlé du jeu The Initiative, je ne dis pas que c’est exactement comme Black Mirror, mais a ce look miroir noir. Ce ne sont que des choses que nous entendons. Je sais que le monde épisodique est gâté. “

Bien que nous ne sachions toujours pas de quoi il s’agit avec certitude, ce projet est tout à fait assimilé par l’industrie que -l’Initiative et ses jeux seront La réponse de Microsoft aux blockbusters de Sony, comme God of War ou The Last of Us Part 2. Quelque chose qui ne sera pas très bien accueilli par la communauté Xbox, selon l’animateur de ce podcast.

«Je ne pense pas qu’Internet va très bien réagir«, Commente le présentateur. «Cela va être mauvais, un niveau de méchanceté où les gens quittent Xbox Game Studios. Les fanboys vont devenir vraiment fous et jeter leur Xbox et tout. “

Bien sûr, ce ne serait pas un scénario très positif pour la marque Xbox, même si pour le moment il n’y a rien de confirmé sur le jeu The Initiative. On dit depuis des mois qu’il pourrait s’agir d’une sorte de redémarrage de Perfect Dark. Pourrait alors être une série épisodique de Perfect Dark? Seriez-vous heureux que Microsoft crée ses propres jeux à succès?