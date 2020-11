Après un premier enrôlement parmi certains utilisateurs, Google étend actuellement le nouveau design du Play Store à tous les utilisateurs. Dit conception Il se caractérise par l’élimination du menu de gauche pour inclure toutes les options dans la bulle d’avatar, en haut à droite.

Avec les petits changements qui arrivent dans les applications Google, la société nous surprend souvent avec certains ajustements qui apparaissent et disparaissent, également avec des designs qui ne sortent que pour certains utilisateurs. Et le Google Play Store est l’une des applications qui accusent le plus ces “ tests A / B ”: le magasin a évolué en fonction de tests et de petits changements de conception. Comme le dernier qui atteint tout le monde: le menu latéral disparaît définitivement.

Google intègre toutes les options de la bulle d’avatar

À gauche, couverture Google Play avec menu latéral; à droite, Google Play avec le nouveau design et sans menu

Nous avions déjà aperçu le design il y a quelques semaines, mais le changement est désormais officiel et touche tous les utilisateurs: il apparaîtra sûrement lorsque vous rouvrirez Google Play. À première vue, le design ne semble pas varier, mais il le fait au niveau de l’utilisateur et de l’interface. De plus, cela résout l’un des problèmes de la commande gestuelle déjà courante: que le menu latéral chevauche le geste du dos.

Grâce à une mise à jour en cours d’expansion, il a définitivement supprimé le menu de gauche, les trois lignes de menu disparaissent (hamburger), la loupe est placée à la place du menu mentionné et toutes ses options vont dans la bulle de l’avatar. Lorsque vous cliquez dessus, «Mes applications», la «Collection», «Paiements et abonnements» et le reste des éléments essentiels pour gérer la bibliothèque d’applications apparaissent.

Gauche, ancien menu latéral; à droite, nouveau menu dans la bulle d’avatar

Avec l’intégration des options Play Store dans la bulle de l’avatar le sélecteur de compte est masqué sous une petite icône triangulaire: en cliquant dessus, l’utilisateur peut gérer tous les accès Google en plus de la configuration de ces comptes.

À gauche, ancien menu des paramètres; à droite, nouveau menu avec regroupement par catégories

Un autre changement esthétique est celui des paramètres du Google Play Store: maintenant les options se chevauchent dans quatre catégories qui s’affichent en cliquant dessus. «Général», «Contrôles utilisateur», «Famille» et «Informations». Les paiements et les abonnements sont réunis dans le même menu, les offres sont désormais intégrées dans les notifications.

Avec le nouveau design, Google cherche à ne pas gêner l’ouverture du menu avec le geste du dos (pour ceux qui n’utilisent pas les boutons de navigation)

Le nouveau design arrive silencieusement sur tous les appareils: il apparaît avec la version 22.6.13-21. Ça oui, Google doit l’activer depuis ses serveurs, il vous faudra peut-être un peu plus de temps pour apparaître.

