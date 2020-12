Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Cela faisait une décennie que Bioware était au sommet du monde. Le succès de Dragon Age: Awakening et Mass Effect 2 les a positionnés comme l’un des studios les plus prometteurs au monde, annonçant une longue et forte présence dans l’industrie du jeu vidéo. Mais il n’en reste rien, dix ans plus tard, l’entreprise ne voit pas grand-chose d’avenir après les problèmes avec Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda et Anthem, ajoutés à sa forte exploitation par le travail, sont des choses difficiles à oublier chez Bioware. Il semble que Dragon Age 4 soit la dernière lettre que l’entreprise doit se sauver de l’oubli.

Tu peux lire: Neil Druckmann monte chez Naughty Dog et est maintenant co-président du studio

L’information a été révélée dans un communiqué de presse de Bioware, qui était lié à l’anniversaire de Dragon Age Day. Bioware a célébré cet anniversaire en publiant quatre nouvelles histoires se déroulant dans l’univers de Dragon Age. Tel que rapporté par Electronic Arts, ces histoires aideraient à “tout préparer pour l’avenir de Dragon Age, y compris des informations concernant le nouveau titre aux Game Awards”

Rappelez-vous que lors des Game Awards précédents, ce jeu était déjà “révélé”, mais avec des informations très préliminaires et superficielles, nous espérons donc que cette fois, ils pourront montrer quelque chose de plus révélateur par rapport à Dragon Age 4. Comme la situation se présente, EA ne veut pas garder un développeur qui ne génère pas d’argent et pose plus de problèmes que d’améliorations, la fermeture de Bioware semble donc se profiler à l’horizon. Dragon Age 4 représente la dernière chance que le développeur a de fermer et de devenir l’histoire.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord