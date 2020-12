Après avoir confirmé qu’il y aura un nouveau Mass Effect, les auteurs de Baldur’s Gate discutent de leurs projets futurs.

Aujourd’hui le Jour de l’âge du dragon, malgré l’environnement de confusion qui règne à Bioware après le départ de la compagnie de Casey Hudson et Mark Darrah. Un fait qui a poussé les fans de la marque à se demander ce qu’il adviendra de projets comme le redémarrage d’Anthem ou encore Dragon Age 4.

Précisément, Christian Dailey, qui était à l’avant-garde de la nouvelle mise à jour de l’hymne, va maintenant prendre les rênes de Dragon Age 4 et a publié un message sur le blog officiel de Bioware remerciant l’opportunité et avec de belles paroles adressées à Hudson et Darrah, dont il déclare que Il a beaucoup appris d’eux après trois ans de partage d’expériences.

Le nouveau Dragon Age a une nouvelle adresse et nous verrons bientôt plus de détailsDans le même temps, Dailey regarde vers l’avenir et parle de Dragon Age 4, un projet qui mène maintenant et promet des nouvelles et des détails. “Si vous me suivez sur Twitter, vous saurez que j’aime ça partager des détails tout au long du processus de développement et j’espère faire de même lorsque nous entrons dans Dragon Age », déclare le nouveau chef de projet.

La première de ces nouveautés vient avec l’annonce officielle que la prochaine tranche de Dragon Age sera présent au gala des Game Awards, ce sera donc la date à laquelle nous connaîtrons des détails sur le jeu Bioware attendu, qui a été annoncé précisément lors de l’édition de l’événement en 2018.

Le nouveau site web de Dragon Age a également été présenté, qui vient d’être lancé aujourd’hui à l’occasion de la journée commémorative de la saga, et où ils peuvent être vus nouvelles histoires et illustrations.

Jusqu’à présent, encore une fois Dragon Age, nous n’avons vu qu’un petit fabrication dans la dernière édition de la Gamescom et dans le teaser de présentation susmentionné aux Game Awards 2018. L’événement du 10 décembre sera le cadre de présentation idéal pour rendre l’espoir des millions de fans de cette licence, dont le dernier opus est Dragon Age Inquisition et date de 2014.

