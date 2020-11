Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous vous souvenez peut-être du film Pokémon Coco, la nouvelle production de la série qui arriverait au Japon fin 2020, après un retard. Aucun détail n’avait été donné sur l’emplacement du film pour l’Amérique ou sur les détails de l’événement de distribution du nouveau Pokémon unique Zerude, qui joue dans l’animation. Si vous attendiez avec impatience ce qui précède, il y a de bonnes nouvelles, car aujourd’hui ces détails ont été révélés et un aperçu a été présenté avec doublage pour l’Amérique latine.

La société Pokémon a confirmé aujourd’hui que la traduction officielle de Pokémon: Coco sera le film Pokémon: Secrets de la jungle. Parallèlement à cette révélation, la société a annoncé qu’elle serait disponible dans l’Ouest en 2021, bien que la date détaillée n’ait malheureusement pas été partagée.

Mais la meilleure chose est qu’il a également été confirmé que le film comportera un doublage en espagnol latin, afin que vous puissiez écouter les personnages avec les voix de la saison en cours de la série, Pokémon Travel.

Le film Pokémon: Secrets of the Jungle ramènera Ash Ketchum, qui apparaîtra aux côtés de Koko, un mystérieux garçon de la jungle qui a été élevé par Zarude, qu’il considère comme son père. Dans ce nouveau film, la forêt d’Okoya, qui a été leur maison, sera attaquée et les deux feront tout leur possible pour la défendre.

Dans le cas où vous l’avez manqué: La société Pokémoon a expliqué pourquoi elle avait choisi d’apporter le DLC à Pokémon Sword & Shield au lieu de sortir un nouveau jeu.

Bientôt, vous pourrez obtenir le Pokémon Zarude

Si vous êtes fan de la série, vous savez sûrement que Zarude, le Pokémon singe, n’a pas de présence officielle dans les nouveaux jeux de la série, mais qu’il arriverait avec le film. Cependant, cela n’avait été confirmé que pour le Japon. Heureusement, aujourd’hui, il a été révélé quand il sera possible d’obtenir le rare Pokémon.

Selon les informations officielles, l’événement de distribution de Zarude aura lieu via le Pokémon Trainer Club dans l’Ouest. Pour recevoir Zarude, vous devrez avoir un compte dans ce club et vous abonner à la newsletter Pokémon avant le 20 novembre, il faut donc se dépêcher. La distribution devrait commencer en décembre prochain. Dans la prochaine newsletter, vous recevrez un code et vous devrez l’enregistrer dans Pokémon Sword & Shield pour obtenir la créature singulière, qui connaîtra les mouvements Point Blank, Whip, Waddle et Scream et aura la capacité Blade Defense.

Les détails de l’événement de distribution apparaissent sur la page officielle Pokémon d’Amérique latine, donc un compte créé à partir de n’importe où en Amérique latine devrait fonctionner. Cette promotion a également été confirmée pour l’Amérique du Nord, donc choisir n’importe quel pays du continent devrait fonctionner.

Vous devez prendre en compte le fait que la version de Zarude qui sera distribuée sera la version de base; c’est-à-dire la phase normale du Pokémon. Nous clarifions cela car au Japon, il a déjà été confirmé qu’un Zarude spécial sera également distribué, qui portera un foulard rose, ce qui lui donnera l’apparence de la créature qui jouera dans le film Pokémon: Les Secrets de la Jungle. On ne sait pas si cette version atteindra l’Occident.

Êtes-vous excité pour le nouveau film? Attendez-vous Zarude? Dites le nous dans les commentaires.

Le film Pokémon: Secrets of the Jungle n’a pas encore de date de sortie américaine, mais il devrait être disponible dans le courant de 2021. Vous pouvez trouver plus d’actualités concernant Pokémon en visitant cette page.

