Angry Birds est l’un des jeux mobiles les plus connus. Il est arrivé sur les petits écrans il y a plus de dix ans comme un simple jeu de puzzle et de but, bien qu’au fil du temps, il y ait eu des continuations incessantes dans tous les genres possibles. Le nouveau Angry Birds Journey, sorti dans une poignée de pays, est un retour aux origines.

Il n’y a pas de réalité augmentée, de bulles ou de courses de minikart, mais le même gameplay que toujours, des graphismes mis à jour – bien que pas très différents des originaux – et un nouveau visage étrange. C’est, en général, un jeu accessible et facile, pour déstresser en détruisant des structures à l’aide d’oiseaux.

Les nouveaux Angry Birds sont comme les anciens Angry Birds

Angry Birds est un jeu qui n’a presque pas besoin d’être présenté, bien qu’il soit inévitable que les nouvelles générations ne soient pas aussi familières avec le jeu. Après tout, la plus grande popularité d’Angry Birds correspond aux premières versions, de retour en 2009.

Si Angry Birds Journey était un film, nous parlerions d’un remake. C’est, en substance, le même que les premiers Angry Birds, mais adapté aux circonstances d’aujourd’hui, une décennie plus tard. En pratique, les adaptations réalisées sont peu nombreuses: quiconque a déjà joué à Angry Birds se sentira chez lui.

Et ceux qui n’ont pas joué à Angry Birds dans leur vie n’auront pas non plus beaucoup de difficultés. C’est le même concept simple des premiers versements: tuer des porcs avec des oiseaux et une fronde, avec des complications, différents types d’oiseaux et divers objectifs secondaires qui sont progressivement inclus, afin de ne pas submerger le joueur d’informations.

Cela dépend du goût, même si Angry Birds Journey est présenté comme un jeu pour ceux qui «veulent se détendre». C’est un jeu facile, en particulier dans ses premiers niveaux. Il n’est pas nécessaire de réfléchir 30 minutes avant chaque jeu et de prendre un seul coup, car parfois la destruction génère plus de destruction, détruisant les ennemis (qui, d’ailleurs, sont tout aussi paresseux que dans les jeux précédents) ainsi que secourant les oiseaux emprisonnés. .

Angry Birds Journey est un jeu facile à déstresser. Dans certains niveaux, il est presque impossible d’échouer même si vous y pensez

La difficulté du jeu réside dans terminer le niveau avant de manquer d’oiseaux bien que, considérant qu’un guide visuel est inclus avec la trajectoire de l’oiseau, il est facile de se retrouver avec un bon arsenal d’oiseaux dans la chambre. Comme dans les tranches précédentes, chaque oiseau a ses propres pouvoirs de destruction, vous devrez donc ajuster votre objectif en fonction de l’oiseau que vous avez. Lorsqu’un oiseau se met en colère, il a une attaque spéciale et plus puissante.

Angry Birds Journey est divisé en niveaux qui, à leur tour, sont divisés en épisodes et chapitres. Le premier chapitre a 160 niveaux Et, pour le moment, il y a deux autres chapitres disponibles, donc il y a des plateformes à détruire pendant un moment.

Bien sûr, c’est un jeu Libre de jouer bien que, au moins la version de cette version limitée du jeu, soit sans publicité. Il y a des pièces virtuelles en forme de cœurs, que vous perdez en échouant à un niveau et des pièces, qui peuvent être utilisées pour acheter des mouvements lorsque vous avez dépensé les oiseaux. Les achats intégrés vont de 2,29 euros pour 1500 pièces à 7,99 euros, pour 5000 pièces et quelques bonus supplémentaires.

Rovio a publié Angry Birds Journey sur les magasins officiels Android et iOS à titre d’essai dans une poignée de pays: États-Unis, Finlande, Suède, Danemark, Canada et Pologne. En dehors de ces pays, vous pouvez l’installer sur Android à l’aide d’un téléchargeur APK comme celui-ci, bien que l’installation nécessite une application spéciale.

