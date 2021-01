Motorola vient de fabriquer un nouveau mobile pour le haut de gamme officiel, le Motorola Edge S.Malgré son nom, c’est un modèle qui dit adieu à l’écran incurvé, pour parier sur un écran plat, oui, avec la technologie IPS.

Avec ce panneau vient un processeur Snapdragon 870, une légère évolution du Snapdragon 865+ avec une fréquence d’horloge plus élevée. Le terminal vient garder la société Motorola Edge et Motorola Edge +. Alors passons en revue les spécifications et caractéristiques techniques de ce terminal, qui vient prendre pied dans le haut de gamme de 2021.

Fiche technique du Motorola Edge S

Motorola Edge S

DIMENSIONS ET POIDS

168,38 x 73,97 x 9,69 mm

215 grammes

ÉCRAN

LCD 6,7 pouces avec résolution FHD + (1080 x 2520 pixels)

Rapport 21: 9

HDR10

Luminosité maximale de 560 nit

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon 870

GPU

Adreno 650

MÉMOIRE RAM

6/8 Go

STOCKAGE INTERNE

128/256 Go

Mémoire SD jusqu’à 1 To

CAMÉRA ARRIÈRE

Triple caméra:

64 mégapixels principal

16 mégapixels ultra grand angle

Caméra de profondeur 2 mégapixels

CAMÉRA FRONTALE

Double caméra:

16 mégapixels

Grand angle de 8 mégapixels

TAMBOURS

5 000 mAh

Charge rapide de 20 W

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 11

CONNECTIVITÉ

5G

WiFi bi-bande

WiFi 6

Bluetooth 5.1

GPS bi-bande

NFC

USB C

AUTRES

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Résistance à l’eau IP52

Prise casque

PRIX

À partir de 254,47 euros pour changer

Un haut de gamme pour très peu d’argent à changer

Le Motorola Edge S a un design différent de celui de ses frères “plus âgés” avec un écran incurvé, en plus d’être un concept différent. C’est un terminal avec un processeur puissant, le Snapdragon 870, mais certains points ont été coupés pour ajuster le prix. Le panneau est désormais plat, avec la technologie IPS, 6,7 pouces et une résolution Full HD +. Il y a deux petits trous dans son coin supérieur gauche, pour loger respectivement deux caméras frontales de 16 et 8 mégapixels.

Avec le Snapdragon 870, des configurations allant jusqu’à 8 + 256 Go de mémoire, une configuration matérielle plutôt ambitieuse

Le processeur est accompagné de 6 ou 8 Go de RAM, en plus d’une configuration de mémoire interne allant de 128 Go à 256 Go. Pour alimenter cet ensemble, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 20 W, de bons chiffres pour ce terminal. En termes de connectivité, le terminal est compatible avec la 5G, le WiFi bi-bande, le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1, entre autres.

En ce qui concerne l’appareil photo, nous avons un triple capteur arrière, qui comprend un appareil photo principal de 64 mégapixels, un grand angle de 16 mégapixels et un troisième capteur pour capturer des informations sur la profondeur de champ. La double caméra frontale vous permettra de faire du mode portrait et de profiter du grand angle, l’ensemble étant alimenté par l’IA de Motorola.

Quant au logiciel, le Motorola Edge S arrive avec Android 11 personnalisé par Motorola, une couche de personnalisation légère qui respecte tout à fait l’interface Android Stock.

Prix ​​et disponibilité du Motorola Edge S

Le Motorola Edge S arrive en premier en Chine, sans nouvelle d’atterrissage en Europe. Il le fait à partir d’un prix d’un peu plus de 250 euros au taux de change, bien que s’il arrivait en Espagne, le prix augmenterait considérablement après taxes et frais.

Motorola Moto Edge S 6/128 Go: 254,47 euros (1999 yuans). Motorola Moto Edge S 8/128 Go: 305,39 euros (2399 yuans). Motorola Moto Edge S 8/256 Go: 356,31 euros (2799 yuans).