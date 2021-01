Si il y a un an Panasonic nous a surpris au CES avec le HZ2000, il en fait cette année au CES 2021 avec le Panasonic JZ2000, un téléviseur qui met à jour la position haut de gamme du fabricant, améliorant un modèle précédent qui était déjà mis en évidence par de nombreux aspects, et se concentre maintenant sur un profil d’utilisateur qui, bien qu’avec le HZ2000, ils avaient déjà une bonne option, avec cette revue, ils trouveront des améliorations qui leur sont spécifiquement destinées.

La principale nouveauté du Panasonic JZ2000 est sans aucun doute son processeur d’image interne, le HCX Pro AI Comme vous l’avez probablement déduit, l’IA «patronyme» est une référence à ses fonctions d’intelligence artificielle, et c’est que grâce à l’analyse du type de contenu qui est reproduit à la télévision, elle est capable d’adapter la sortie de manière dynamique, garantissant ainsi ajustez les paramètres de l’image en fonction du contenu.

Pour que les fonctions d’intelligence artificielle puissent reconnaître correctement, Panasonic a formé l’IA du Panasonic JZ2000 grâce à un processus d’apprentissage automatique avec plus d’un million de contenus, afin de pouvoir distinguer, par exemple, un film d’un documentaire ou d’un événement sportif. De cette manière, et avec le processeur, le téléviseur est capable de savoir quels éléments mettre en évidence et comment le faire.

Avec Versions 55 et 65 pouces, le Panasonic JZ2000 est construit autour d’un Panneau Master OLED Professional Edition calibré par Stefan Sonnenfeld, un coloriste hollywoodien populaire dont nous pouvons voir le nom dans des titres majeurs tels que Star Wars: The Force Awakens. Cela garantit une représentation fidèle des couleurs de l’intention originale des créateurs du contenu que vous allez lire sur votre téléviseur.

Un autre aspect très intéressant du Panasonic JZ2000 est que Il s’agit du premier téléviseur compatible HDR10 + adaptatif du fabricant, une version améliorée du HDR dans laquelle, grâce au traitement de l’environnement, il lui adapte la sortie. De plus, grâce à sa compatibilité avec Dolby Vision et HLG, Panasonic est l’une des rares marques à prendre en charge les deux formats HDR les plus courants aujourd’hui.

En ce qui concerne ce que j’ai mentionné à propos des utilisateurs qui remarqueront une amélioration plus importante, je parlais des joueurs, et c’est une autre des nouveautés que le HCX Pro AI apporte au Panasonic JZ2000 est que réduit considérablement le décalage d’entrée, beaucoup plus proche du temps qui s’écoule entre le joueur effectuant une action spécifique et celle-ci se reflète sur l’écran. Une diminution de la latence qui améliore l’expérience de jeu dans des genres tels que les tireurs, où une latence plus élevée peut faire une différence négative.

Mais ce n’est pas la seule nouveauté du Panasonic JZ2000 pour ceux qui envisagent de l’utiliser pour jouer. En fait, Panasonic a créé le Game Mode Extreme, une combinaison de plusieurs éléments assemblés pour offrir une expérience de jeu adaptée même aux professionnels de l’esport. Et est-ce que la faible latence ajoute le Prise en charge de la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) et de la fréquence d’images élevée (HFR) HDMI 2.1, un mode d’image spécifique pour les jeux et, pour ceux qui utilisent des appareils utilisant cette technologie, la compatibilité avec HDMI Power Link.

La télévision Le Panasonic JZ2000 arrivera sur le marché à l’été 2021 et pour le moment son prix est inconnu, qui en principe sera annoncé en mars.

